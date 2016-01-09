Descontinuado
2 piezas
La línea de protectores mamarios (sin orificios) de Philips Avent absorbe la leche materna que gotea durante la lactancia o cuando se usa el extractor de leche.
Los discos con ventilación protegen los pezones agrietados y permiten que se curen con más rapidez. La suave presión que ejercen en el pecho ayuda a aliviar la congestión, mientras que los orificios permiten la circulación de aire.
4.5
de 5
48
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
veyvey
09/01/2016
España
Pezones PERFECTOS
No lo uso para recoger leche pues hay algunas gotitas de sudor pero mis pezones están perfectos y sin ningún maltrato pues lo único que los toca es la boca de mi niña... lo recomiendo 100%. Han salvado mi lactancia exclusiva!!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorios lactancia SCF157/02 Conchas protectoras del pezón
Sí, recomiendo este producto
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olines
16/05/2013
España
ME FUE MUY, PERO QUE MUY BIEN.
AL SUCCIONAR MI BEBE SE FORMARON GRIETAS EN EL MISMITO PEZON, PROBE TODO TIPO DE CREMAS, DISCOS DE CERA PARA PROTEGER, ECT.... Y NADA ME ALIVIAVA, HASTA QUE ME DIJERO QUE PROBARA CON LAS CONCHAS PROTECTORAS Y OYE ME FUE COMO ANILLO AL DEDO.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorios lactancia SCF157/02 Conchas protectoras del pezón
Sí, recomiendo este producto
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13/02/2021
Colombia
Lo mejor que he probado en la vida
Le recomiendo este producto a todas que como yo tuvimos bastante leche! Y esto me desocupo los senos, les quito la inchazon y mejor aun no me seco la leche!
Ventajas
Todo
Contras
No me gustan los que no tienen orificios en la parte de arriba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Esta sección contiene opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se disocia del contenido que introdujeron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluye en el presente documento no tiene como finalidad la información oficial de Philips.