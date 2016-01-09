ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Comodidad y protección
  • Comodidad y protección
  • Comodidad y protección
  • Comodidad y protección
  • Comodidad y protección
  • Comodidad y protección
  • Comodidad y protección
  • Comodidad y protección

Descontinuado

Philips AventSet de protectores mamarios

SCF157/02

4.5
| (48) Opiniones | 93% ha recomendado este producto
Comodidad y protección
Los protectores mamarios SCF157/02 de Philips Avent ultra suaves se colocan dentro del sostén para proteger los pezones contra los roces y absorber el goteo de leche.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Productos compatibles
Bolsas esterilizadoras para microondas

Bolsas esterilizadoras para microondas

SCF297/05

Protectores mamarios ultra cómodos

Comodidad y protección

  • 2 piezas

Absorben el exceso de leche

La línea de protectores mamarios (sin orificios) de Philips Avent absorbe la leche materna que gotea durante la lactancia o cuando se usa el extractor de leche.

Alivian la congestión del pecho

Protección contra las irritaciones

Los discos con ventilación protegen los pezones agrietados y permiten que se curen con más rapidez. La suave presión que ejercen en el pecho ayuda a aliviar la congestión, mientras que los orificios permiten la circulación de aire.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

48

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

09/01/2016

España

España

Pezones PERFECTOS

No lo uso para recoger leche pues hay algunas gotitas de sudor pero mis pezones están perfectos y sin ningún maltrato pues lo único que los toca es la boca de mi niña... lo recomiendo 100%. Han salvado mi lactancia exclusiva!!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Accesorios lactancia SCF157/02 Conchas protectoras del pezón

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Accesorios lactancia SCF157/02 Conchas protectoras del pezón

16/05/2013

España

España

ME FUE MUY, PERO QUE MUY BIEN.

AL SUCCIONAR MI BEBE SE FORMARON GRIETAS EN EL MISMITO PEZON, PROBE TODO TIPO DE CREMAS, DISCOS DE CERA PARA PROTEGER, ECT.... Y NADA ME ALIVIAVA, HASTA QUE ME DIJERO QUE PROBARA CON LAS CONCHAS PROTECTORAS Y OYE ME FUE COMO ANILLO AL DEDO.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Accesorios lactancia SCF157/02 Conchas protectoras del pezón

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Accesorios lactancia SCF157/02 Conchas protectoras del pezón

13/02/2021

Colombia

Colombia

Lo mejor que he probado en la vida

Le recomiendo este producto a todas que como yo tuvimos bastante leche! Y esto me desocupo los senos, les quito la inchazon y mejor aun no me seco la leche!

Ventajas

Todo

Contras

No me gustan los que no tienen orificios en la parte de arriba

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Esta sección contiene opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se disocia del contenido que introdujeron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluye en el presente documento no tiene como finalidad la información oficial de Philips.