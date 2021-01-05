Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Chupones
Todas las series
Philips Avent Mordedera de elefante
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF199/00
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Eco passport - English (US)
Manual del usuario
Todas (5)
¿Cuándo debo empezar a utilizar el mordedor de Philips Avent?
¿Durante cuánto tiempo debería usar el bebé el mordedor de Philips Avent?
¿Puedo esterilizar mis productos de Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Cómo se limpia el mordedor de Philips Avent?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.