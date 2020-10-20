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Philips Avent Set con esterilizador para microondas
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF277/01
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¿Cuánta agua debo añadir al esterilizador para microondas?
¿Cuándo se debe dejar de esterilizar?
¿Se pueden guardar los biberones Philips AVENT en el congelador?