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  • Rápido esterilizador a vapor para microondas
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Philips AventEsterilizador a vapor para microondas

SCF281/02

4.8
| (95) Opiniones | 99% ha recomendado este producto
Rápido esterilizador a vapor para microondas
El esterilizador a vapor para el microondas de Philips Avent es una excelente elección para esterilizar rápida y eficazmente dentro o fuera de casa. Se puede esterilizar hasta 4 biberones o productos Philips Avent de una vez y mata el 99,9% de los gérmenes en solo 2 minutos.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Para usar dentro o fuera de casa

Rápido esterilizador a vapor para microondas

  • Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos

  • Esteriliza en 2 minutos

  • Caben 4 biberones Philips Avent

  • Cabe en la mayoría de los microondas

Esterilizador a vapor para microondas que está listo en solo 2 minutos

Esterilizador a vapor para microondas que está listo en solo 2 minutos

El esterilizador a vapor para microondas puede utilizarse para esterilizar biberones y otros productos en solo 2 minutos, permite eliminar el 99,9% de los gérmenes y las bacterias. Por supuesto, la duración exacta del ciclo dependerá de la potencia del microondas: 2 minutos a 1200-1850 W, 4 minutos a 850-1100 W, 6 minutos a 500-800 W.

Elimina el 99.9% de los gérmenes y las bacterias

Elimina el 99.9% de los gérmenes y las bacterias

Está comprobado que el esterilizador a vapor para microondas elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias.

El contenido permanece esterilizado hasta por 24 horas

El contenido permanece esterilizado hasta por 24 horas

El contenido se mantiene esterilizado hasta por 24 horas con la tapa cerrada.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

95

Opiniones

99%

ha recomendado este producto

1

05/04/2021

Central América

Central América

Uso después de los años

Mi hija fue criada usando este esterilizador de microondas Avent y fue genial, solamente se cambiaban las mamaderas. Todavía mi segundo hijo nació cinco años después y también usé el mismo esterilizador y sólo cambiamos algunos biberones y funcionó de maravillas. Ahora tengo una pregunta si alguien me podría responder por favor, han pasado ya 11 años desde que lo compré y allí tengo todavía el esterilizador, quisiera saber si será recomendable regalarlo a alguien que pudiera darle uso todavía o pasado este tiempo ya deberíamos descartarlo. ¡Mil gracias y recomiendo altamente este producto!

Ventajas

Totalmente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas

19/11/2021

España

España

Esterilizador de vapor para microondas

Parece prudente que compararía este esterilizador con una cubierta de domo para el microondas. Tiene una forma muy similar. Hay tres piezas principales en el esterilizador. Hay un recipiente poco profundo para contener el agua, una rejilla y la cúpula superior con un mecanismo de bloqueo. Todo es de plástico y encaja como era de esperar. El funcionamiento es tan sencillo como la configuración. Es simplemente determinar cuántos vatios tiene su microondas para determinar la duración de la cocción y luego agregar agua. La duración del tiempo de esterilización se encuentra en el folleto adjunto. Para añadir agua hay incluso un vasito de plástico con medidas en el lateral. El agua va al fondo y luego los juguetes o botellas pueden ir a la rejilla. Utilizo muchos de los mordedores de silicona, incluidos los collares, así que uso el mío para eso. Naturalmente, hace calor una vez finalizada la calefacción. El kit también viene con un pequeño juego de pinzas de plástico para quitar los juguetes o chupetes una vez hecho. Personalmente, no suelo tener tanta prisa, así que dejo que el mío se enfríe un poco y luego solo los manejo. Luego puedo dejar que se seque en la rejilla o en un paño de cocina limpio. He hecho ambas cosas. Esto hace que la esterilización sea simple y rápida. No tengo que esperar a que hierva el agua. Tampoco tengo que sentarme allí mirando la olla y agregar / eliminar elementos. Como madre ocupada, este es un producto funcional que es muy importante tener a mano. No podría ser más simple y el aparato definitivamente elimina los gérmenes.

Ventajas

muy como de usar y de limpiar

Contras

es aparatoso en cuanto a guardarlo cuando no se usa,

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador para microondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador para microondas

14/11/2021

España

España

Práctico y rápido. Un esterilizador fantástico.

El esterilizador me fue entregado para probarlo y después de su uso estoy encantada. Es excelente, fácil y cómodo de usar. Sin embargo, debes medir tu microondas de antemano, ya que es apto para un microondas de tamaño medio y grande. Caben hasta 4 botellas en la canasta, con sus respectivas tetinas y aros, además de un biberón pequeño de 150 ml con tetina y tapón a la vez o diversos chupetes. Es muy fácil de utilizar, y necesita muy poquita agua (unos 200 ml). En mi microondas lo pongo 6 minutos a 800 w, espero 2 minutos antes de abrirlo porque te puedes quemar con el vapor. Su limpieza también es muy sencilla, basta con pasar un paño húmedo para que quede todo limpio. Lo considero un producto imprescindible en un hogar con bebés.

Ventajas

Facilidad y rapidez de uso y limpieza con un resultado excelente

Contras

Las marcas de medida de la cantidad se borran con el uso, además hay que tener cuidado al abrirlo, y seguir las instrucciones de uso. Las cosas dentro se calientan mucho, si lo abres nada más terminar la esterilización te puedes incluso quemar con el vapor. Recomiendo esperar 2 minutos antes de abrirlo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador para microondas

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 