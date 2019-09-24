Descontinuado
Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos
Esteriliza en 6 minutos
Caben 6 biberones Philips Avent
Diseño 3 en 1 ajustable
El esterilizador de exclusivo diseño modular le permite colocar los biberones y accesorios con flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo tanto, la carga y descarga son muy prácticas. También ocupa el mínimo espacio en la cocina.
El esterilizador mantiene su contenido (biberones, extractores de leche, etc.) esterilizado hasta 24 horas con la tapa cerrada.
Puede colocar hasta 6 biberones Natural y Classic Philips Avent de 330 ml para esterilizarlos a la vez.
4.7
de 5
89
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Bessy7
24/09/2019
Central América
Fabuloso
Me encanta, me ayuda mucho ya que rápido esterilizo, pero se me extravío la pinza para hagarrara las tetinas y no se donde puedo encontrar la misma. Ayuda por favor..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF284/02 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1
Sí, recomiendo este producto
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fasandra
02/01/2014
España
super util
en casa desde que nacio la peque siempre lo hemos usado y la verdad que estoy encantada de como salen los bibis de mi chiquitina
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Mamadedos
03/10/2012
España
Excelente y se adapta a las necesidades del cliente
Puedo maximizar el tiempo y la utilizo con diferentes elementos no solo biberones, agrega valor cuando pasamos a la etapa de la alimentación complementaria...multifuncional excelente producto!!!!
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.