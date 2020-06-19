SCF291/00
Esterilice en minutos y, luego, simplemente almacénelo
Esterilice hasta seis biberones con los accesorios en solo 10 minutos. El delgado pero espacioso esterilizador para biberones avanzado es rápido y eficiente, ya que elimina el 99,9 % de los gérmenes*, a fin de que esté tranquilo en cada toma.Más información
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
La esterilización es suave, eficaz y sin sustancias químicas con Philips Avent. Cada esterilizador utiliza la potencia del vapor puro —nada más, nada menos— para eliminar el 99,9 % de los gérmenes nocivos*.
Experimente la velocidad y la seguridad con el ciclo de esterilización que dura solo 10 minutos, después de lo cual el esterilizador se apaga automáticamente.
Nuestra nueva bandeja de goteo protege la placa de calentamiento de las gotas de leche, lo que reduce la posibilidad de olores desagradables.
Nuestro esterilizador avanzado se adapta, reduce el tamaño de los objetos más pequeños, como chupetes, y minimiza el espacio del mostrador cuando no se utiliza.
La limpieza completa y sin sustancias químicas del esterilizador mantiene su contenido esterilizado hasta por 24 horas. ¿Cómo? Solo mantenga la tapa puesta.
Nuestro esterilizador es delgado y tiene capacidad para hasta seis biberones Philips Avent. También se adapta a todos los demás aspectos básicos, desde tetinas y chupetes hasta un extractor de leche manual.
De arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, el esterilizador se puede limpiar fácil y rápidamente, incluso la placa de calentamiento. Así que tendrá más tiempo para estar con su pequeño.
