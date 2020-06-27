Descontinuado
SCF355/00
Calienta de manera uniforme
Calienta de manera rápida
Descongelación cuidadosa
También calienta el alimento del bebé
El calentador de biberones calienta 150 ml de leche en solo 3 minutos*.
El calentador de biberones calienta de forma rápida y uniforme. Mediante la circulación continua de la leche mientras se calienta, se evita el desequilibrio en el proceso.
El calentador de biberones es totalmente compatible con todos los biberones y recipientes Philips Avent*. Utilícelo para calentar cómodamente los biberones y recipientes para el alimento del bebé.
Premios
3.7
de 5
78
Opiniones
Kotita
27/06/2020
Chile
Excelente
Me encanta el producto me simplifica mucho la vida con mi bebé ya son 3 añitos juntos.
Ventajas
Practico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas
Danyp
25/06/2020
Chile
Facilita la vida
La compro mi marido para calentar la leche extraída y ahora la ocupo con la comida de mi hija, calienta en 3 min la mamadera, de demora 1 hora en nivel bajo en descongelar la comida y 10 min en calentarla solo refrigerada llevo ocupándola 9 meses y de verdad me salva de estar preocupada de calentar la comida y si se me olvida no se recalienta solo la mantiene tibia y si necesito calentar urgente 3 minutos en nivel maximo tengo lista la papa y en 15 minutos la comida
Ventajas
Comodidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas
tperez88
16/06/2020
Chile
práctico
Recomendable producto, saca de apuros, calienta rápidamente biberones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas
En el caso de =< 150 ml de leche a una temperatura de 20 °C en un biberón Classic / Natural Philips Avent de 260 ml.
Las bolsas para leche materna y los biberones de 60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este calentador de biberones.