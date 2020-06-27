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  • Nuestro calentador de biberones más rápido
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Descontinuado

Philips AventRápido calentador de biberones

SCF355/00

3.7
| (78) Opiniones

1 premio

Nuestro calentador de biberones más rápido
Ya que se pensó para esos días ajetreados, este calentador de biberones Philips Avent calienta la leche de forma rápida y uniforme en solo 3 minutos. Es fácil de usar y tiene una útil función para descongelar, además, se puede utilizar para calentar el alimento para bebés.
Ver todos los beneficios

Caliente leche en forma rápida y uniforme

Nuestro calentador de biberones más rápido

  • Calienta de manera uniforme

  • Calienta de manera rápida

  • Descongelación cuidadosa

  • También calienta el alimento del bebé

Calienta biberones en 3 minutos

Calienta biberones en 3 minutos

El calentador de biberones calienta 150 ml de leche en solo 3 minutos*.

Calienta de forma rápida y uniforme

Calienta de forma rápida y uniforme

El calentador de biberones calienta de forma rápida y uniforme. Mediante la circulación continua de la leche mientras se calienta, se evita el desequilibrio en el proceso.

Compatible con los biberones y recipientes Philips Avent

El calentador de biberones es totalmente compatible con todos los biberones y recipientes Philips Avent*. Utilícelo para calentar cómodamente los biberones y recipientes para el alimento del bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image AWARD-612383

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 5

78

Opiniones

27/06/2020

Chile

Chile

Excelente

Me encanta el producto me simplifica mucho la vida con mi bebé ya son 3 añitos juntos.

Ventajas

Practico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas

25/06/2020

Chile

Chile

Facilita la vida

La compro mi marido para calentar la leche extraída y ahora la ocupo con la comida de mi hija, calienta en 3 min la mamadera, de demora 1 hora en nivel bajo en descongelar la comida y 10 min en calentarla solo refrigerada llevo ocupándola 9 meses y de verdad me salva de estar preocupada de calentar la comida y si se me olvida no se recalienta solo la mantiene tibia y si necesito calentar urgente 3 minutos en nivel maximo tengo lista la papa y en 15 minutos la comida

Ventajas

Comodidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas

16/06/2020

Chile

Chile

práctico

Recomendable producto, saca de apuros, calienta rápidamente biberones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas

Avisos legales

  1. En el caso de =&lt; 150 ml de leche a una temperatura de 20 °C en un biberón Classic / Natural Philips Avent de 260 ml.

  2. Las bolsas para leche materna y los biberones de 60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este calentador de biberones.