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Philips Avent Rápido calentador de biberones
Descontinuado
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SCF355/00
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¿Qué tipo de recipientes caben en el calientabiberones?
¿Descongela leche o alimentos el calientabiberones?
¿Con qué rapidez calienta leche el calientabiberones?
Cómo eliminar depósitos de cal del calientabiberones
Hay manchas blancas o marrones en el calientabiberones Philips Avent