Descontinuado
1 biberón
125 ml
Tetina para recién nacidos
0m+
A diferencia de otros biberones, el sistema anticólicos demostrado clínicamente ahora se integra en la tetina, lo que facilita el montaje correcto del biberón. Mientras el bebé se alimenta, la exclusiva válvula de la tetina se abre para permitir que el aire entre en el biberón en lugar de la pancita del bebé.
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad del bebé. Se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent demostraron una reducción significativa en la irritabilidad de alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón de comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Estos resultados se notaron en especial durante la noche.**
El nuevo biberón Classic+ se diseñó para evitar el goteo durante la alimentación y disfrutar de una experiencia realmente agradable.
4.9
de 5
30
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
08/08/2020
Central América
Empleado de Philips
Excelente
[Employee of philipsglobal] Excelente producto lo recomendaría siempre para la gente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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Becca96
06/08/2020
Central América
El mejor aliado para alimentar a mi bebé
Tengo varios productos Avent para alimentar a mi bebé, sin embargo el favorito de ambas es el biberón, nos ayudas evitar que la bebé sufra esos dolorosos cólicos que roban su alegría, super recomendado!
Ventajas
Muy práctico, se puede combinar con otros
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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Jeforeroc
06/08/2020
Central América
Es la mejor opción
Es un producto de excelente calidad, desde que me lo recomendaron ha disminuido significativamente el reflujo en mi bebé. Sin dudas lo recomendaria.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraban una tendencia a padecer menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales. A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraron menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones.