Descontinuado
3 biberones
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.
La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.
4.9
de 5
189
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Odin29
11/12/2020
España
Parte de la promoción
Buenisimo
Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo
Ventajas
Tetina,ancho,fácil limpieza
Contras
Nda
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Probadora_tester
11/12/2020
España
Parte de la promoción
Avent anti-colic
Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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Caspau
10/12/2020
España
Parte de la promoción
Biberón anticólicod
Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.
Ventajas
Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente
Contras
Dificil encontrar recambios tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.