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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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Descontinuado

Philips AventBiberón Classic+

SCF566/27

4.4
| (41) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
El sistema de ventilación Airflex y la tetina con textura de nuestro biberón Classic+ están diseñados para minimizar las interrupciones y los malestares durante la alimentación. Con su válvula anticólicos integrada, el aire entra en el biberón y queda lejos de la pancita del bebé.
Ver todos los beneficios

Diseñado para una alimentación ininterrumpida

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 2 biberones

  • 11 oz/330 ml

  • Tetina de flujo variable

  • 3m+

Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*

Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.

60 % menos malestar durante la noche*

60 % menos malestar durante la noche*

El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.

La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida

La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida

La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

41

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

26/10/2020

Central América

Central América

Este producto es tan útil para la maternidad

El tamaño es muy adecuado, es muy fácil de limpiar, sencillamente me encanta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos

26/10/2020

Central América

Central América

Calidad increíble

Como padre recomendaría el producto a mis familiares y amigos, ya que considero que tiene una gran calidad en materiales y acabado, adicionalmente, es cómodo de trasladar y no se derrama el contenido, Adicionalmente, ayudan para que mi bebé no tenga reflujo.

Ventajas

Calidad de matriales

Contras

Precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos

26/10/2020

Central América

Central América

No más cólicos

Con el Biberón anticolic se logra reducir significativamente las dolencias del bebé después de alimentarlo

Ventajas

Disponibilidad, seguridad y garantía

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos

Avisos legales

  1. Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.

  2. Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.