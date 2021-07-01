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Philips Avent Vaso para niños
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF600/12
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Puedo esterilizar mis productos de Philips Avent?
¿Cómo funcionan las asas del vaso Magic?
¿Se puede lavar el producto en el lavavajillas?
¿De qué material están hechos los vasos?
Mi vaso de Philips Avent tiene fugas