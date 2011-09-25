Descontinuado
240ml
Almacenamiento y transporte seguros
Almacene la lecha materna y el alimento para bebés en los vasos de almacenamiento de leche materna de Philips Avent. Puede almacenar la comida en el refrigerador o congelador.
Perfecto para llevar fuera de casa. Puede llevar fácilmente la comida del bebé cuando salga de casa.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
25/09/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Sí, recomiendo este producto
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