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  • Sistema de almacenamiento fácil de Philips Avent
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Descontinuado

Philips Avent VIAVasos para rellenado Avent

SCF616/10

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Sistema de almacenamiento fácil de Philips Avent
El sistema de almacenamiento de Philips Avent es versátil, permite ahorrar espacio y está diseñado para acompañar el crecimiento de su bebé. Use la misma taza para almacenar la leche materna y la comida del bebé. Puede usarse con extractores de leche y tetinas de Philips Avent.
Ver todos los beneficios
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Vasos de rellenado para almacenamiento de leche (tapas no incluidas)

Sistema de almacenamiento fácil de Philips Avent

  • 240ml

Sistema de cierre con tapa rosca que evita pérdidas y goteos

Sistema de cierre con tapa rosca que evita pérdidas y goteos

Almacenamiento y transporte seguros

Almacene la comida del bebé

Almacene la lecha materna y el alimento para bebés en los vasos de almacenamiento de leche materna de Philips Avent. Puede almacenar la comida en el refrigerador o congelador.

Lleve la comida del bebé fuera de casa

Perfecto para llevar fuera de casa. Puede llevar fácilmente la comida del bebé cuando salga de casa.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

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1

25/09/2011

España

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

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