Descontinuado
SCF627/17
1 biberón
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.
El nuevo biberón Natural de Philips Avent es compatible con la gama de Philips Avent, excepto con los biberones y vasos con asas Classic. Le aconsejamos usar los biberones Natural solo con tetinas Natural.
El biberón Natural de Philips Avent está disponible en 4 tamaños: 60 ml (2 oz), 125 ml (4 oz), 260 ml (9 oz) y 330 ml (11 oz). Las mamaderas están disponibles en paquetes individuales o múltiples.
Opiniones
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE