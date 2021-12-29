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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural

SCF628/17

4.3
| (92) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
La forma natural de alimentar con biberón
Nuestro nuevo biberón le ayuda a alimentar con biberón de forma más natural a su bebé. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios

Tetina Avent con diseño de pétalos

La forma natural de alimentar con biberón

  • 1 biberón

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Compatible con la gama Philips Avent Natural

Compatible con la gama Philips Avent Natural

El nuevo biberón Natural de Philips Avent es compatible con la gama de Philips Avent, excepto con los biberones y vasos con asas Classic. Le aconsejamos usar los biberones Natural solo con tetinas Natural.

Disponible en diferentes tamaños

El biberón Natural de Philips Avent está disponible en 4 tamaños: 60 ml (2 oz), 125 ml (4 oz), 260 ml (9 oz) y 330 ml (11 oz). Las mamaderas están disponibles en paquetes individuales o múltiples.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

92

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

29/12/2021

España

España

Un buen producto

Me ha gustado mucho su diseño. La forma de la tetina le ha resultado muy cómoda y se ha adaptado muy bien. El único inconveniente que veo es que el tamaño del cierre y la tetina es algo grande y ocupa mucho en el esterilizador.

Ventajas

El diseño de la tetina

Contras

El tamaño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/17 Biberón Natural

27/11/2018

España

España

Buena adaptación

Es el único biberón que mi hija ha cogido, se parece mucho al pecho por lo que facilita su agarre. Ha sido buena elección.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/17 Biberón Natural

17/07/2017

España

España

Ergonomico y divertido para el bebe

Siempre que ve los muñequitos, mi niña se pone muy contenta. Sabe que le toca bibe! Es muy ergonomico y facil de limpiar. Estamos encantados con el biberon,

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF627/20 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF627/20 Biberón Natural

Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE