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Descontinuado

Philips Avent AirflexBiberón Classic

SCF640/37

4.9
| (189) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Alimentación activa y saludable
Las tetinas de los biberones Airflex de Philips Avent mejoran la salud y la alimentación del bebé. Además, facilitan la transición del pecho al biberón porque imitan el ritmo natural de alimentación de los bebés.
Ver todos los beneficios

Reducción de cólicos clínicamente comprobada

Alimentación activa y saludable

  • 3 biberones

  • 125 ml

  • Tetina para recién nacidos

  • 0m+

Fácil combinación de pecho y biberón

Fácil combinación de pecho y biberón

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Válvula Airflex incorporada

Válvula Airflex incorporada

La tetina del biberón Airflex de Avent usa una válvula Airflex que trabaja con la alimentación natural del bebé.

Reducción de cólicos clínicamente comprobada

Reducción de cólicos clínicamente comprobada

Un ensayo clínico demostró que a las dos semanas de vida, los bebés alimentados con los biberones Avent sufren menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales (www.philips.com/Avent).

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.9

de 5

189

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

11/12/2020

España

España

Buenisimo

Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo

Ventajas

Tetina,ancho,fácil limpieza

Contras

Nda

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

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Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

11/12/2020

España

España

Avent anti-colic

Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

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10/12/2020

España

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Biberón anticólicod

Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.

Ventajas

Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente

Contras

Dificil encontrar recambios tetina

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Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

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