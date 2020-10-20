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Philips Avent Airflex Biberón Classic
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF640/37
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¿Qué nivel de precisión tiene la escala del biberón Philips Avent?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Se pueden guardar los biberones Philips AVENT en el congelador?
¿Por qué tiene agujeros la tapa del biberón anticólicos de Philips Avent?