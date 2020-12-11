Descontinuado
1 biberón
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluirá según el ritmo que su bebé elija para así poder reducir el exceso de comida y evitar que el bebé escupa, eructe o elimine gases
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**
Debido a su forma única, el biberón es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.
4.9
de 5
189
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Odin29
11/12/2020
España
Parte de la promoción
Buenisimo
Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo
Ventajas
Tetina,ancho,fácil limpieza
Contras
Nda
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Probadora_tester
11/12/2020
España
Parte de la promoción
Avent anti-colic
Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Caspau
10/12/2020
España
Parte de la promoción
Biberón anticólicod
Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.
Ventajas
Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente
Contras
Dificil encontrar recambios tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.