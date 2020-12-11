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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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Descontinuado

Philips AventBiberón Classic

SCF683/37

4.9
| (189) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestro biberón Classic ha recibido la confianza de las madres por 30 años y continúa siendo la elección preferida de muchas de ellas. Está diseñado para dar una experiencia placentera y cómoda; está clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares.*
Ver todos los beneficios

30 años de confianza

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 3 biberones

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Sujeción fácil debido a la válvula exclusiva ubicada en la tetina

La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluirá según el ritmo que su bebé elija para así poder reducir el exceso de comida y evitar que el bebé escupa, eructe o elimine gases

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**

Forma ergonómica para una máxima comodidad

Forma ergonómica para una máxima comodidad

Debido a su forma única, el biberón es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.9

de 5

189

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

11/12/2020

España

España

Buenisimo

Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo

Ventajas

Tetina,ancho,fácil limpieza

Contras

Nda

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

11/12/2020

España

España

Avent anti-colic

Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

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Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

10/12/2020

España

España

Biberón anticólicod

Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.

Ventajas

Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente

Contras

Dificil encontrar recambios tetina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.