Descontinuado
2 biberones
11 oz/330 ml
Tetina de flujo variable
3m+
La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluirá según el ritmo que su bebé elija para así poder reducir el exceso de comida y evitar que el bebé escupa, eructe o elimine gases
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**
Debido a su forma única, el biberón es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.
4.4
de 5
41
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
lrmendez
26/10/2020
Central América
Este producto es tan útil para la maternidad
El tamaño es muy adecuado, es muy fácil de limpiar, sencillamente me encanta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos
AlexRod21
26/10/2020
Central América
Calidad increíble
Como padre recomendaría el producto a mis familiares y amigos, ya que considero que tiene una gran calidad en materiales y acabado, adicionalmente, es cómodo de trasladar y no se derrama el contenido, Adicionalmente, ayudan para que mi bebé no tenga reflujo.
Ventajas
Calidad de matriales
Contras
Precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos
Lorenadew
26/10/2020
Central América
No más cólicos
Con el Biberón anticolic se logra reducir significativamente las dolencias del bebé después de alimentarlo
Ventajas
Disponibilidad, seguridad y garantía
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraban una tendencia a padecer menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales. A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraron menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones.