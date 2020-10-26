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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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Descontinuado

Philips AventBiberón Classic

SCF686/27

4.4
| (41) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestro biberón Classic ha recibido la confianza de las madres por 30 años y continúa siendo la elección preferida de muchas de ellas. Está diseñado para dar una experiencia placentera y cómoda; está clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares.*
Ver todos los beneficios

30 años de confianza

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 2 biberones

  • 11 oz/330 ml

  • Tetina de flujo variable

  • 3m+

Sujeción fácil debido a la válvula exclusiva ubicada en la tetina

La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluirá según el ritmo que su bebé elija para así poder reducir el exceso de comida y evitar que el bebé escupa, eructe o elimine gases

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**

Forma ergonómica para una máxima comodidad

Forma ergonómica para una máxima comodidad

Debido a su forma única, el biberón es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

41

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

26/10/2020

Central América

Central América

Este producto es tan útil para la maternidad

El tamaño es muy adecuado, es muy fácil de limpiar, sencillamente me encanta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos

26/10/2020

Central América

Central América

Calidad increíble

Como padre recomendaría el producto a mis familiares y amigos, ya que considero que tiene una gran calidad en materiales y acabado, adicionalmente, es cómodo de trasladar y no se derrama el contenido, Adicionalmente, ayudan para que mi bebé no tenga reflujo.

Ventajas

Calidad de matriales

Contras

Precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos

26/10/2020

Central América

Central América

No más cólicos

Con el Biberón anticolic se logra reducir significativamente las dolencias del bebé después de alimentarlo

Ventajas

Disponibilidad, seguridad y garantía

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/27 Biberón anticólicos

Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraban una tendencia a padecer menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales. A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraron menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones.