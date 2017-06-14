Descontinuado
SCF692/27
2 biberones
125 ml
Tetina para recién nacidos
0m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.
4.0
de 5
24
Opiniones
Iveth2017
14/06/2017
Central América
usado y aprobado a mi satisfacción
indiscutiblemente un producto innovador que e usado en mis hijos con toda confianza y con muy buen resultado. lo e utilizado en mis dos hijos igualmente considerado para el tercer hijo que viene en camino.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF692/27 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF692/27 Biberón Natural
Deyna
16/08/2018
España
Buenísimo
Salvo a mi pequeña de sus cólicos, la forma le encanta, gran producto!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF690/27 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF690/27 Biberón Natural
Pledesma
26/04/2016
España
Perfecto
Aceptan perfectamente las tetinas, no ha tenido ni un cólico. Su forma es muy cómoda para sujetarlo, se desmonta fácilmente para limpiarlo. Las retinas no se deterioran y el plástico del biberon sigue en perfecto estado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF691/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF691/17 Biberón Natural
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE