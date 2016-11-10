Descontinuado
1 biberón
11 oz/330 ml
Tetina de flujo medio
3m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.
4.8
de 5
20
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
mara87
10/11/2016
España
el biberón Perfecto
es el biberón ideal para una madre primeriza además cuenta con un bonito diseño. Bebé contento, mamá feliz
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF697/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF697/17 Biberón Natural
PledesmA
26/04/2016
España
Perfebto
Ideal tamaño para glotonas como mi pequeña.pAceptan perfectamente las tetinas, no ha tenido ni un cólico. Su forma es muy cómoda para sujetarlo, se desmonta fácilmente para limpiarlo. Las retinas no se deterioran y el plástico del biberon sigue en perfecto estado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF698/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF698/17 Biberón Natural
Mh24
30/05/2015
España
Perfecto
Es perfecto,tal vez un poco caro pero a mi bebe le encanta,los usa siempre ademas son faciles de lavar y de dar ya que las tetinas son de un solo numero asi no hay que estar con diversas posiciones. Solo saca leche cuando el bebe chupa por lo que no hay priblema de atragantamientos!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF696/27 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF696/27 Biberón Natural
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE