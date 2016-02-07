Descontinuado
SCF766/00
260 ml
Sorbete para bebés desde 12 meses
3.7
de 5
3
Opiniones
Knovoa
07/02/2016
España
Excelente
Me encanto y a mi bebe también, lo malo es que se rompió la panita y no encuentro el recambio de la pajita.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF766/00 Vasos térmicos con pajita
Sí, recomiendo este producto
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_latienditadejosefa_
27/02/2020
Chile
el producto es anti derrames
Porque el calor se mantiene en el vaso y no hay riesgo de quemarse el bebé. Me gusta el color, atractivo para los bebés. Me gusta la seguridad que tiene, porque no es fácil de abrir. Le recomendaría este producto a todas las mamis que quieren mantener la temperatura de la leche o agua dentro del recipiente.
Ventajas
Anti derrame.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF766/00 Vasos térmicos con sorbete
Sí, recomiendo este producto
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Veronica
31/03/2018
Chile
Dificil de usar
Mal diseño. Consta de muchas piezas, es engorroso para abrir y cerrar la tapa. El sistema giratorio para guardar la bombilla no es muy higienico. El líquido es difícil de obtener por parte del bebe, se cansa de succionar. Compré el vaso regular y el térmico y no me gustaron nada. Ademas perdí una pieza pequeña de la bombilla (popote) y el repuesto vale lo mismo que comprar un vaso nuevo.
Esta reseña se realizó para SCF766/00 Vasos térmicos con sorbete
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