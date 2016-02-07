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  • Mantiene las bebidas a la temperatura adecuada por más tiempo
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Descontinuado

Philips AventVasos térmicos con sorbete

SCF766/00

3.7
| (3) Opiniones
Mantiene las bebidas a la temperatura adecuada por más tiempo
El vaso térmico con sorbete SCF766/00 de Avent mantiene la bebida más caliente o fría durante más tiempo, para que el niño pueda disfrutar mejor de su bebida. Es hermético y facilita un uso independiente para el niño gracias a su exclusivo cierre de rosca.
Ver todos los beneficios

Sistema hermético, facilita la independencia del niño

Mantiene las bebidas a la temperatura adecuada por más tiempo

  • 260 ml

  • Sorbete para bebés desde 12 meses

Mantiene las bebidas a la temperatura adecuada por más tiempo

Sorbete blando con válvula antiderrames integrada

Fácil de usar: el líquido fluye fácilmente cuando el niño bebe

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.7

de 5

3

Opiniones

4
3
2

07/02/2016

España

España

Excelente

Me encanto y a mi bebe también, lo malo es que se rompió la panita y no encuentro el recambio de la pajita.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

27/02/2020

Chile

Chile

el producto es anti derrames

Porque el calor se mantiene en el vaso y no hay riesgo de quemarse el bebé. Me gusta el color, atractivo para los bebés. Me gusta la seguridad que tiene, porque no es fácil de abrir. Le recomendaría este producto a todas las mamis que quieren mantener la temperatura de la leche o agua dentro del recipiente.

Ventajas

Anti derrame.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF766/00 Vasos térmicos con sorbete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF766/00 Vasos térmicos con sorbete

31/03/2018

Chile

Chile

Dificil de usar

Mal diseño. Consta de muchas piezas, es engorroso para abrir y cerrar la tapa. El sistema giratorio para guardar la bombilla no es muy higienico. El líquido es difícil de obtener por parte del bebe, se cansa de succionar. Compré el vaso regular y el térmico y no me gustaron nada. Ademas perdí una pieza pequeña de la bombilla (popote) y el repuesto vale lo mismo que comprar un vaso nuevo.

Esta reseña se realizó para SCF766/00 Vasos térmicos con sorbete

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