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Philips Avent Vasos térmicos con sorbete
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF766/00
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Los vasos con pajita se pueden reciclar?
¿Puedo utilizar el vaso con bebidas calientes, con gas o cremosas?
¿Se puede lavar el producto en el lavavajillas?
¿Se adapta las pajitas de otras marcas?