Descontinuado
Saludable cocción al vapor
Cocine al vapor y licúe en 1 recipiente
Consejos de alimentación y recetas
Desde frutas y verduras sin grumos hasta preparados como carne, pescado y legumbres o texturas con trozos de mayor tamaño. Nuestra máquina para hacer comida para bebés 2 en 1 le ayuda a preparar comidas variadas para cada fase del proceso de retirada de la mamadera e introducción a los alimentos sólidos.
En colaboración con nuestro nutricionista pediátrico y psicólogo infantil, hemos creado 12 recetas adecuadas para cada edad y consejos de alimentación para ayudarle a proporcionar un estilo de vida saludable desde el principio, y establecer hábitos alimenticios apropiados y duraderos.
Nuestra máquina para hacer comida para bebés 2 en 1 se ha diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso y la practicidad. La configuración es intuitiva, es fácil de llenar con agua e incluye pocas piezas, lo que facilita la limpieza y el almacenamiento.
4.7
de 5
23
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
VIVIKO
12/07/2021
España
Comprador verificado
exelente producto
cuece rapido, los alimentos quedan bien cocidos y la batidora es muy buena, los alimentos quedan muy bien batidos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1
bellariel
02/09/2014
España
Comprador verificado
todo un descubrimiento
Me ha sorprendido lo fácil que es de usar, lo bien que se limpia y lo rápido que es. Una gran compra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1
Silvae
13/09/2013
España
Una inversión garantizada
Es un producto cómodo, limpio y rápido. Cocina los alimentos al vapor, se para sola cuando están cocinados y luego es solo girar y triturar, ya tienes la comida de tu bebé lista! Yo estoy contentísima con este producto, lo recomiendo a todas las mamas en especial a las que tienen poco tiempo como yo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1