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Máquina para hacer comida para bebés 2 en 1
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¿Con qué frecuencia debo eliminar la cal del aparato?
¿Tienen la vaporera y la batidora Philips Avent un sistema de seguridad?
¿Cuál es la capacidad de mi vaporera y batidora combinada de Avent?
¿El producto incluye un libro de recetas?
¿Puede lavarse en el lavavajillas la combinación de vaporera y batidora?
La tapa de la jarra gotea
Mi vaporera y batidora combinada de Avent no cocina al vapor
¿Por qué desprende el aparato un olor desagradable?
La unidad de cuchillas o la unidad motora están bloqueadas
Mi robot de cocina para bebés Philips Avent no produce vapor (correctamente)