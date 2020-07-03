SH71/50
Vuelva a dejar su afeitadora como nueva
En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Reemplace los cabezales de la afeitadora y vuelva a obtener un rendimiento del 100 %.Más información
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Compruebe la parte posterior del mango de su afeitadora para confirmar el cabezal de repuesto. ¿Necesita ayuda? Visite philips.com/accessories
1. Presione los botones de liberación y extraiga el soporte del cabezal de afeitado. 2. Gire los anillos de retención hacia la izquierda y quítelos. 3. Retire los cabezales de afeitado usados e inserte los de repuesto (las muescas deben encajar exactamente en las proyecciones). 4. Vuelva a colocar los anillos de retención y gírelos hacia la derecha hasta que oiga un clic. 5. Vuelva a insertar el soporte de afeitado y ciérrelo.
Reemplace los cabezales de la afeitadora cada 24 meses para garantizar el mejor rendimiento en su dispositivo.
En Philips, nos esforzamos por lograr la sostenibilidad en todos los aspectos del desarrollo de productos. Este empaque viene sin piezas de plástico y es totalmente reciclable*.
Potentes y suaves a la vez, las 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables de esta afeitadora Philips realizan hasta 90 000 acciones de corte por minuto a fin de cortar más vello por pasada para un acabado cómodo y al ras.
Cabezales de afeitado
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.