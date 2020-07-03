Restablezca su afeitadora de forma muy sencilla

1. Presione los botones de liberación y extraiga el soporte del cabezal de afeitado. 2. Gire los anillos de retención hacia la izquierda y quítelos. 3. Retire los cabezales de afeitado usados e inserte los de repuesto (las muescas deben encajar exactamente en las proyecciones). 4. Vuelva a colocar los anillos de retención y gírelos hacia la derecha hasta que oiga un clic. 5. Vuelva a insertar el soporte de afeitado y ciérrelo.