Términos de búsqueda

  • Vuelva a dejar su afeitadora como nueva Vuelva a dejar su afeitadora como nueva Vuelva a dejar su afeitadora como nueva

    SH91 Cabezales de afeitado de repuesto

    SH91/50

    Clasificación general / 5
    • Opinión Opiniones

    Vuelva a dejar su afeitadora como nueva

    En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Reemplace los cabezales de la afeitadora y vuelva a obtener un rendimiento del 100 %.

    Más información

    SH91 Cabezales de afeitado de repuesto

    Productos similares

    Ver todos los Cuchillas de repuesto de afeitadora

    Vuelva a dejar su afeitadora como nueva

    Realice el reemplazo cada 24 meses para que la afeitadora esté como nueva

    • Cuchillas NanoTech DualPrecision
    • Se adapta a las series S8000, S9000, i9000
    • Se adapta a la serie S9000 Prestige
    • Se adapta a la serie i9000 Prestige
    Afeitado al ras

    Afeitado al ras

    Las cuchillas NanoTech DualPrecision afeitan de manera precisa al ras de la piel (hasta -0,08 mm por debajo de la piel) realizando hasta 165 000 acciones de corte por minuto. Las 72 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y se fabrican en Europa.

    Para afeitadoras series 8000, 9000 y 9000 Prestige

    Para afeitadoras series 8000, 9000 y 9000 Prestige

    Compruebe la parte posterior del mango de su afeitadora para confirmar el cabezal de repuesto. ¿Necesita ayuda? Visite philips.com/accessories

    Restablezca su afeitadora de forma muy sencilla

    Restablezca su afeitadora de forma muy sencilla

    1. Presione los botones de liberación y extraiga el soporte del cabezal de afeitado. 2. Gire los anillos de retención hacia la izquierda y quítelos. 3. Retire los cabezales de afeitado usados e inserte los de repuesto (las muescas deben encajar exactamente en las proyecciones). 4. Vuelva a colocar los anillos de retención y gírelos hacia la derecha hasta que oiga un clic. 5. Vuelva a insertar el soporte de afeitado y ciérrelo.

    Cambie los cabezales cada 24 meses para obtener el mejor rendimiento

    Cambie los cabezales cada 24 meses para obtener el mejor rendimiento

    Reemplace los cabezales de la afeitadora cada 24 meses para garantizar el mejor rendimiento en su dispositivo.

    Empaques reciclables*

    Empaques reciclables*

    En Philips, nos esforzamos por lograr la sostenibilidad en todos los aspectos del desarrollo de productos. Este empaque viene sin piezas de plástico y es totalmente reciclable*.

    Especificaciones técnicas

    • Cabezales de afeitado

      Se adapta al tipo de producto
      • Afeitadora serie 8000
      • Afeitadora serie 9000
      • Afeitadora serie 9000 Prestige
      Cabezales de afeitado por paquete
      3
    Badge-D2C

    Obtener asistencia sobre este producto

    Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Opiniones

    Sé el primero en opinar sobre este artículo

    • donde existan instalaciones
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.