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  • Afeitado cómodo y al ras
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  • Afeitado cómodo y al ras
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Descontinuado

Star Wars special editionAfeitadora eléctrica en seco

SW3700/07

Afeitado cómodo y al ras
Disfruta de un afeitado cómodo y al ras. Nuestras cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente sobre la piel para un afeitado seguro.
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Usa la potencia

Afeitado cómodo y al ras

  • Sistema de cuchillas ComfortCut

  • Cabezales Flex de 4 direcciones

  • Cortapatillas desplegable

Los extremos redondeados se mueven suavemente por la piel para una afeitada segura

Los extremos redondeados se mueven suavemente por la piel para una afeitada segura

Disfruta un cómodo afeitado en seco. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se desliza suavemente sobre tu piel y la protege de cortes y rasguños.

Las 27 cuchillas giratorias capturan y cortan el vello desde todos los ángulos

Las 27 cuchillas giratorias capturan y cortan el vello desde todos los ángulos

27 cuchillas autoafilables. 56,000 cortes por minuto. Acaban con todo el vello: sin importar la dirección en la que crezca.

Cabezales Flex de 4 direcciones para afeitar fácilmente cada curva

Cabezales Flex de 4 direcciones para afeitar fácilmente cada curva

Los cabezales Flex de 4 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara, lo que te proporciona un afeitado fácil incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.

Especificaciones técnicas

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Opiniones