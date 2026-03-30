Descontinuado
SW3700/07
Sistema de cuchillas ComfortCut
Cabezales Flex de 4 direcciones
Cortapatillas desplegable
Disfruta un cómodo afeitado en seco. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se desliza suavemente sobre tu piel y la protege de cortes y rasguños.
27 cuchillas autoafilables. 56,000 cortes por minuto. Acaban con todo el vello: sin importar la dirección en la que crezca.
Los cabezales Flex de 4 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara, lo que te proporciona un afeitado fácil incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.
Opiniones