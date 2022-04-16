Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Star Wars special edition Afeitadora eléctrica en seco
Descontinuado
Asistencia técnica
SW3700/07
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Guía de inicio rápido
Manual del usuario
Todas (9)
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
Extracción de cabezales de afeitado de la afeitadora
Mi afeitadora Philips no se carga
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips hace mucho ruido
La afeitadora Philips no funciona