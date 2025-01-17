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Descontinuado

Audífonos inalámbricos supraurales

TAH4205BK/00

4
| (16) Opiniones | 92% ha recomendado este producto

Disponible en

Azul
Azul
Negro
Negro
Siente los graves
Sigue disfrutando de tus sonidos con graves más intensos. Estos audífonos supraurales inalámbricos cuentan con un botón de refuerzo de GRAVES, para que puedas subir el volumen al máximo cuando quieras. Obtienes hasta 29 horas de tiempo de reproducción, carga rápida y colores mate elegantes para elegir.
Ver todos los beneficios

Siente los graves

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Plegado compacto

  • Hasta 29 h de reproducción

Botón de refuerzo de graves. Graves más potentes con un toque

Botón de refuerzo de graves. Graves más potentes con un toque

Estos audífonos intrauditivos cuentan con potentes controladores acústicos de neodimio de 32 mm que te brindan un sonido nítido y graves profundos. Si quieres escuchar más graves, solo presiona el botón de refuerzo de graves y sentirás la diferencia al instante.

29 horas de tiempo de reproducción. Carga por USB-C

29 horas de tiempo de reproducción. Carga por USB-C

Obtienes hasta 29 horas de tiempo de reproducción con una carga de 2 horas por USB-C. Si comienzas a quedarte con poca batería, una carga rápida de 15 minutos mantendrá la música reproduciéndose durante otras 4 horas.

Banda sujetadora acolchada, ligera y ajustable

Banda sujetadora acolchada, ligera y ajustable

Disponible en elegantes colores mate, estos audífonos supraurales cuentan con una banda sujetadora acolchonada tan liviana que apenas la sentirás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para la oreja izquierda y derecha, y puedes moverlas hasta que encajen en una posición en la que te sientas cómodo.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

16

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

2

17/01/2025

España

España

Fantásticos

Me los regalaron por navidad y el sonido es fantástico, además que l batería dura mil horas, y no miento cuando lo digo ya que sin cascos no puedo vivir.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema

Sí, recomiendo este producto

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14/12/2023

España

España

Comprador verificado

Geniales

Fantásticos muy cómodos y prácticos. Mucha calidad. Los recomiendo al 1000%

Ventajas

Todo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema

Sí, recomiendo este producto

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15/06/2020

Chile

Chile

El producto es excelente

A todos mis familiares, son increíbles. Sin cables y sonido maravilloso

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAH4205BK Auriculares inalámbricos supraurales

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Avisos legales

  1. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.