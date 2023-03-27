Descontinuado
TAT2236BK/00
Los audífonos se colocan en el oído externo
Estuche de carga muy pequeño
Protección contra el agua IPX4
Hasta 18 horas de tiempo de reproducción
2.3
de 5
19
Opiniones
SF JS
27/03/2023
España
TAT2236BK
Estoy contento de la compra. El estuche con los auriculares pesa poco y no es demasiado grande. El ajuste a la oreja es sensacional. Se vinculan rápido con mi TV, el móvil y la tablet. El cable de carga me sirve el mismo que el del teléfono. Buenos medios y agudos. Autonomía decente. Muy recomendable por el precio.
Esta reseña se realizó para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos
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Alberto.B
07/10/2021
España
Muy comodos y ligeros
Debido a mi trabajo los uso para llamadas la mayor parte del día. Son muy cómodos y suenan muy bien. Me han gustado tanto, que los uso para ver series también. La voces suenan altas y claras. Y además pesan muy poco!! No salgo de casa si ellos.
Ventajas
Tamaño y peso
Esta reseña se realizó para TAT2236BK Auriculares realmente inalámbricos
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ESFL
06/10/2021
España
Exxcelente relación calidad/precio
Llevo una semana con ellos y los he probado con el móvil, mi tv Android, etc..., con un resultado muy satisfactorio. La duración de la batería es de cerca de 6 horas, y te garantizan 12 horas más..., con la cajita de carga que por cierto es muy pequeña y cómoda de llevar en el bolsillo). Cómodos, ligeros, calidad de sonido y emparejamiento bluetooth super fácil, y carga por USB-C (Cable incluido). Compra recomendable al 100%.
Ventajas
Calidad de material, peso, batería.
Contras
Ninguno.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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