Descontinuado
TAUE101BK/00
Controlad. 14.2 mm/abiertos parte post.
Audífono
Los controladores de altavoz de alta calidad de 14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos graves profundos y un sonido nítido.
El diseño se basa en la forma de la oreja para que sean cómodos de llevar y se ajusten a la perfección a todo el mundo.
0
2.4
de 5
7
Opiniones
24/08/2022
Argentina
buenos auri
muy buenos auriculares para hacer deportes, muy buen sonido .
Esta reseña se realizó para TAUE101BK Auriculares con micrófono
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Nere 007
23/11/2020
Argentina
Muy bueno
Los compre como auricular descartable y resulto muy bueno, me sorprendio
Ventajas
Calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAUE101BK Auriculares con micrófono
Sí, recomiendo este producto
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Vega18
25/08/2021
México
Buenos drivers, mal diseñó
Considero que son unos audífonos agradables por el precio (15 us) tiene un cable grueso y de calidad y manos libres que al menos a mí me funcionó perfecto, pero con un gran potencial desperdiciado ya que en primer lugar el diseño de la caja es muuuuy malo, poco llamativo y más propio de un producto muy barato, aún así eso es el menor de los fallos ya que confío en la calidad de Philips y por eso opté por comprarlos, el problema principal que le veo es el concepto del diseño en sí, son audios tipo Earpods (sin almohadillas) pero a diferencia de estos últimos son incómodos y nunca terminan de asentarse en el oído (al menos en el mío) lo cual provoca 2 problemas, primero que el gran potencial de los drivers de 14,2mm se desperdicié gracias a qué el sonido escapa del oído al no quedar en un buen lugar dentro de la oreja ( y también permite entrar demasiado sonido del exterior, más del que debería en audífonos de este tipo) y segundo esto provoca que la percepción general del volumen sea más baja de lo que en realidad es ya que solo las frecuencias medias y agudas logran ser bien percibidas lo que puede causar que sin darte cuenta lastimes tus oídos... Y por última la firma de sonido es con tirando más a los medios pero reaccionan bien a la ecualización ;) En general está ok y si no eres un usuario muy exigente (que por el precio no tendría sentido jaja) hacen el trabajo bastante bien si su perfil se adapta a tus necesidades claramente.
Ventajas
Calidad de construcción
Contras
Mal diseñó
Esta reseña se realizó para TAUE101WT Audífonos con micrófono
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