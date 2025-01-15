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Descontinuado

Audífonos inalámbricos

TAUH202WT/00

4
| (3) Opiniones

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Disfruta de la música
Listas de reproducción épicas. Los podcasts más recientes. Estos audífonos inalámbricos supraurales ofrecen un sonido nítido y graves potentes. La banda sujetadora es tan liviana que apenas la sentirás y las almohadillas se pliegan completamente. Tendrás 11 horas de tiempo de reproducción que podrás disfrutar durante el día o la noche.
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Disfruta de la música

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Hasta 15 h de reproducción

  • Plegado compacto

15 horas de reproducción. Para escuchar durante el día o la noche.

Tendrás 15 horas de reproducción y los controladores acústicos de neodimio de 32 mm ofrecen sonido nítido y graves más potentes e increíbles. El proceso de carga completa demora entre dos y tres horas

El tiempo de carga demora entre dos y tres horas.

El proceso de carga completa demora entre dos y tres horas.

Controladores acústicos de neodimio de 32 mm. Sonido nítido. Graves potentes.

Los controladores acústicos de neodimio de 32 mm ofrecen sonido nítido y graves más potentes.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

3

Opiniones

4
3
1

15/01/2025

México

México

Excelente producto

Los recibi como regalo de navidad, la bateria tiene una buena duiracion, buena calidad de sonido, me encanta el sonido de los bajos.

Esta reseña se realizó para TAUH202BK Audífonos inalámbricos

Esta reseña se realizó para TAUH202BK Audífonos inalámbricos

12/01/2022

México

México

EL PRODUCTO ES GENIAL

Estos audífonos cumplen con todo, son comodos y tienen muy buena calidad de sonido. El precio es accesible.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUH202WT Audífonos inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUH202WT Audífonos inalámbricos

05/09/2024

Colombia

Colombia

El producto dejo de cargar

Quisiera información de porque los audiófonos no cargan, se compraron entre mayo y junio y ya no continua la carta.

Ventajas

sonido

Contras

Bateria

Esta reseña se realizó para TAUH202BK Audífonos inalámbricos

Esta reseña se realizó para TAUH202BK Audífonos inalámbricos