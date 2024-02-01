Términos de búsqueda

  • Afeitada cómoda y al ras Afeitada cómoda y al ras Afeitada cómoda y al ras

    Shaver 3000X Series Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

    X3021/00

    Clasificación general / 5
    • Opinión Opiniones

    Afeitada cómoda y al ras

    La afeitadora Philips serie 3000X le ofrece una afeitada cómoda y al ras a un precio accesible. Las 27 cuchillas autoafilables ComfortCut ofrecen un excelente valor; además, el uso en seco y húmedo, y la opción de cortapatillas desplegable hacen que la afeitadora sea muy fácil de usar.

    Más información

    Shaver 3000X Series Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

    Productos similares

    Ver todos los Serie de afeitadoras

    Afeitada cómoda y al ras

    Con tecnología SkinProtect

    • Cuchillas ComfortCut
    • Sistema de afeitado anticorrosión
    • Afeitada en seco o húmedo
    • Cabezales flotantes 3D
    Cuchillas ComfortCut para una afeitada cómoda y limpia

    Cuchillas ComfortCut para una afeitada cómoda y limpia

    Las 27 cuchillas autoafilables cortan cómodamente cada vello justo por encima del nivel de la piel para un acabado suave y parejo, siempre. Nuestras cuchillas autoafilables se mantienen como nuevas durante 2 años.

    Afeitado en seco y húmedo en el lavamanos o en la ducha

    Afeitado en seco y húmedo en el lavamanos o en la ducha

    Elija un cómodo afeitado en seco o combínelo con su espuma o gel favoritos para un refrescante afeitado en húmedo, incluso en la ducha.

    Los cabezales flotantes 3D siguen su cara para una afeitada cómoda

    Los cabezales flotantes 3D siguen su cara para una afeitada cómoda

    Los cabezales flotantes se flexionan en cuatro direcciones para mantener un contacto uniforme con la piel, lo que la protege de rasguños y cortes.

    Adecuada para el afeitado de cabeza

    Adecuada para el afeitado de cabeza

    La afeitadora está diseñada para ser una solución versátil que le permite afeitar con confianza tanto su rostro como su cabeza

    Sistema de afeitado anticorrosión que protege su piel

    Sistema de afeitado anticorrosión que protege su piel

    Nuestras cuchillas de afeitadora están fabricadas de acero hipoalergénico de grado quirúrgico para resistir la corrosión, evitar impurezas y proteger la piel.

    Recortador desplegable para el bigote y las patillas

    Recortador desplegable para el bigote y las patillas

    Perfeccione y defina el bigote y las patillas para completar su apariencia con el recortador desplegable.

    Abierto con un solo toque para una limpieza fácil

    Abierto con un solo toque para una limpieza fácil

    El cabezal de la afeitadora se abre con solo tocar un botón para enjuagarlo con agua corriente.

    40 minutos de afeitado sin cable después de una carga de una hora

    40 minutos de afeitado sin cable después de una carga de una hora

    En solo una hora, la batería de NiMH duradera está completamente cargada para aproximadamente 13 afeitadas. ¿Tiene prisa? Una carga rápida de 5 minutos le proporciona la potencia suficiente para una afeitada.

    Mango ergonómico para un manejo cómodo

    Mango ergonómico para un manejo cómodo

    Agarre siempre firme. El mango ergonómico con goma se mantiene seguro y cómodo, incluso cuando está húmedo.

    Indicador de batería para saber cuándo es hora de cargarla

    Indicador de batería para saber cuándo es hora de cargarla

    No se quede sin batería. El indicador de batería le permite saber si la batería está baja, está agotada o se está cargando.

    Carga conveniente

    Carga conveniente

    En Philips, impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Aspiramos a reducir los desperdicios y minimizar la cantidad de adaptadores USB que sacamos al mercado. Si necesita un adaptador, tiene a disposición una unidad de alimentación adecuada en el sitio: www.philips.com/support

    Fabricada de manera consciente para usted y el planeta

    Fabricada de manera consciente para usted y el planeta

    El embalaje de esta afeitadora no contiene plástico y está hecho con un 90% de material reciclado, mientras que nuestra planta de producción de cuchillas utiliza un 100% de electricidad renovable.

    Resistente al agua para una limpieza o uso en la ducha sencillos

    Resistente al agua para una limpieza o uso en la ducha sencillos

    Enjuáguela bajo agua corriente o aféitese en la ducha. La clasificación IPX7 de resistencia al agua significa que se puede sumergir en un metro de agua durante hasta 30 minutos.

    Especificaciones técnicas

    • Accesorios

      Mantenimiento
      Tapa protectora
      Recortador desplegable incluido

    • Potencia eléctrica

      Tiempo de carga
      1 horas de carga completa
      Tipo de batería
      NiMH
      Tiempo de funcionamiento
      40 minutos/13 afeitadas
      Carga rápida
      Sí, 5 minutos

    • Diseño

      Asa
      Mango ergonómico
      Color
      Negro profundo

    • Servicio

      Garantía de 2 años
      Cabezal de repuesto
      Reemplazar cada 2 años por el modelo SH30

    • Rendimiento del afeitado

      Sistema de afeitado
      • Sistema de cuchillas MultiPrecision
      • 27 cuchillas autoafilables
      • 55 000 cortes/minuto
      seguimiento de contornos
      Cabezales flotantes 3D

    • Facilidad de uso

      Pantalla
      Indicador de carga
      Limpieza
      • Abierto con un solo toque
      • Completamente lavable
      En seco y húmedo
      Afeitado en seco o húmedo
      Funcionamiento
      Solo para uso inalámbrico
      A prueba de agua
      • Resistente al agua IPX7
      • Impermeable

    • Tecnología Skin Protect

      Cuidado de la piel
      Sistema de afeitado anticorrosión

    Badge-D2C

    Obtener asistencia sobre este producto

    Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Opiniones

    Sé el primero en opinar sobre este artículo

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.