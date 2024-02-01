X3021/00
Afeitada cómoda y al ras
La afeitadora Philips serie 3000X le ofrece una afeitada cómoda y al ras a un precio accesible. Las 27 cuchillas autoafilables ComfortCut ofrecen un excelente valor; además, el uso en seco y húmedo, y la opción de cortapatillas desplegable hacen que la afeitadora sea muy fácil de usar.Más información
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Las 27 cuchillas autoafilables cortan cómodamente cada vello justo por encima del nivel de la piel para un acabado suave y parejo, siempre. Nuestras cuchillas autoafilables se mantienen como nuevas durante 2 años.
Elija un cómodo afeitado en seco o combínelo con su espuma o gel favoritos para un refrescante afeitado en húmedo, incluso en la ducha.
Los cabezales flotantes se flexionan en cuatro direcciones para mantener un contacto uniforme con la piel, lo que la protege de rasguños y cortes.
La afeitadora está diseñada para ser una solución versátil que le permite afeitar con confianza tanto su rostro como su cabeza
Nuestras cuchillas de afeitadora están fabricadas de acero hipoalergénico de grado quirúrgico para resistir la corrosión, evitar impurezas y proteger la piel.
Perfeccione y defina el bigote y las patillas para completar su apariencia con el recortador desplegable.
El cabezal de la afeitadora se abre con solo tocar un botón para enjuagarlo con agua corriente.
En solo una hora, la batería de NiMH duradera está completamente cargada para aproximadamente 13 afeitadas. ¿Tiene prisa? Una carga rápida de 5 minutos le proporciona la potencia suficiente para una afeitada.
Agarre siempre firme. El mango ergonómico con goma se mantiene seguro y cómodo, incluso cuando está húmedo.
No se quede sin batería. El indicador de batería le permite saber si la batería está baja, está agotada o se está cargando.
En Philips, impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Aspiramos a reducir los desperdicios y minimizar la cantidad de adaptadores USB que sacamos al mercado. Si necesita un adaptador, tiene a disposición una unidad de alimentación adecuada en el sitio: www.philips.com/support
El embalaje de esta afeitadora no contiene plástico y está hecho con un 90% de material reciclado, mientras que nuestra planta de producción de cuchillas utiliza un 100% de electricidad renovable.
Enjuáguela bajo agua corriente o aféitese en la ducha. La clasificación IPX7 de resistencia al agua significa que se puede sumergir en un metro de agua durante hasta 30 minutos.
Accesorios
Potencia eléctrica
Diseño
Servicio
Rendimiento del afeitado
Facilidad de uso
Tecnología Skin Protect
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.