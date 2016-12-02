Términos de búsqueda

Respironics
Distribuidores:

Distribuidores:

Philips Respironics

Contáctenos

Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted

Háganos saber cómo podemos ayudar

1
Seleccione su área de interés
2
Detalles de contacto

Entre en contacto con nuestros distribuidores para información de compra al por menor de productos Philips relacionados a Terapia de Sueño, Oxigenoterapia, Ventilación en casa y Tratamiento con administración de fármacos respiratorios:

SJD Medical Corporation S.A

Panamá

Tel: (507) 3938113 (507) 3938114

Email: [email protected]

https://laboutiquedelsueno.com/

Productos del aire Guatemala S.A

Guatemala

Tel: (502) 2421-0400

Email: [email protected]

https://www.productosdelaire.com/contacto/

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.