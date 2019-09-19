Una cartera de soluciones de tomografía computarizada que desbloquean conocimientos con certeza, simplicidad y fiabilidad.
Spectral CT 7500 de Philips le ofrece resultados espectrales el 100 % de las veces. Ahora es fácil hacer que todas y cada una de las exploraciones trabajen más para usted, ayudándole a guiar el camino hacia el diagnóstico de precisión que es fundamental para sus pacientes. Spectral CT 7500 es una TC espectral basada en detector, lo que significa que obtendrá el desempeño que necesita en términos de calidad de imagen, dosis y flujo de trabajo. La tecnología, las herramientas avanzadas y la asistencia se combinan para ayudarle a sacar el máximo provecho a la experiencia espectral.
Incisive CT lo ayuda a superar algunos de los retos más apremiantes de su organización, ofrece inteligencia en cada paso, desde la adquisición hasta los resultados, y en todos los frentes: financiero, clínico y operativo. Como nunca antes, la eficiencia del operador y el diseño se unen para tomar decisiones acertadas de principio a fin con un programa de garantía sin precedentes¹.
Philips CT 3500 te permite ampliar tus capacidades clínicas con un sistema de TC con el que puedes contar para obtener rendimiento y productividad día tras día, incluso en entornos de atención exigentes y de alto volumen. Los avances impulsados por el flujo de trabajo habilitado para IA¹ están diseñados para ayudar a enfrentar los desafíos del aumento de las presiones financieras, la escasez crónica de personal y la creciente demanda de pacientes. El sistema permite la exploración continua de los pulmones sin tiempo de enfriamiento para hasta 240 pacientes en 8 horas. La amplitud clínica y un tubo vMRC de alto rendimiento permiten realizar entre 200 y 300 exámenes de pacientes al día, con una alta eficiencia operativa y un flujo de trabajo rápido.¹
Ahora, el desempeño que exige su consultorio también se ajusta a su presupuesto. Tomamos tecnologías avanzadas probadas de Philips y las incorporamos en Access CT para lograr más confianza al momento de hacer el diagnóstico, a un costo total de propiedad atractivo.
Cada detalle es importante para usted. Por eso, ampliamos sin descanso los límites de la imagenología por tomografía computarizada con innovaciones como la primera tomografía computarizada espectral de la industria basada en detectores siempre activos y la reconstrucción integrada con IA para obtener imágenes más rápidas y precisas. Optimizamos cada exploración para obtener imágenes ultra nítidas y con dosis bajas que le ayudarán a realizar diagnósticos con confianza, reducir los seguimientos y elevar el nivel de excelencia clínica.
El aumento en la demanda de tomografía computarizada le plantea nuevos desafíos y oportunidades. Por eso nos apasiona impulsar flujos de trabajo potenciados por IA y herramientas intuitivas que te ayudan a trabajar de forma más rápida e inteligente. Desde la configuración del lado del paciente hasta la colaboración con expertos bajo demanda, nos dedicamos a ayudarle a aumentar sus capacidades y afrontar el futuro de la atención médica con confianza.
Nuestro compromiso con la asociación significa estar presentes día tras día. Gracias a nuestra supervisión proactiva, nuestro soporte técnico continuo y nuestra garantía Tube for Life, mantenemos sus sistemas funcionando sin problemas para que usted pueda centrarse en proporcionar una atención excepcional a sus pacientes.
Sistema orientado a brindar una calidad personalizada en la calidad de las imágenes y mejoras en el flujo de trabajo, al mismo tiempo que garantiza la satisfacción del personal y la tranquilidad de los pacientes.
* En la práctica clínica, el uso del modelo de reconstrucción iterativa (IMR) puede reducir la dosis administrada al paciente de TC según el procedimiento clínico, el tamaño del paciente, la localización anatómica y la práctica clínica. Se recomienda consultar con un radiólogo y un físico para determinar la dosis óptima que permita obtener imágenes con calidad de imagen diagnóstica para el procedimiento clínico concreto. Se evaluaron la mayor detectabilidad de bajo contraste y el ruido usando el Protocolo de cuerpo de referencia al comparar el IMR con el FBP, medido en cortes de 0,8 mm, probado en el simulador MITA CT IQ (CCT 183, The Phantom Laboratory), utilizando observadores humanos.
Amplíe sus capacidades de tomografía computarizada e introduzca un rendimiento de última generación a su sistema.
Technology Maximizer
El Programa de Technology Maximizer de Philips impulsa sus capacidades clínicas y el rendimiento de sus equipos mediante actualizaciones de software y de hardware. Se trata de un modo rentable de gestionar las actualizaciones tecnológicas mediante su presupuesto de funcionamiento.
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