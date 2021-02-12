Como líder enfocado en la tecnología de la salud, nuestro objetivo es mejorar las vidas de 3000 millones de personas para el 2030. Para alcanzar este ambicioso objetivo, colaboramos con distribuidores exitosos a fin de ofrecer el mismo nivel de excelencia y satisfacción del cliente. En esta página, puede buscar los distribuidores de Philips de su región.
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|Panama
|ELECTRONICA MEDICA S.A.
|[email protected]
|Calle 72#36,000,Panama City
|Panama City
|Yes
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|Panama
|Endovascular Corp S.A.
|Calle 69 Este San Francisco Edif. Tristore Segundo Nivel,0,Panama
|Panama
|Yes
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|Panama
|MAXIA Inc
|Obarrio, Avenida Samuel Lewis y Calle 54 este Corregimiento de Bella Vista,07096,Panamá City
|Panamá City
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|Guatemala
|Electrónica Médica, S.A.
|[email protected]
|15 Av. 05-50, Edificio Spazio oficina 207, Nivel 2 Zona 15 Colonia Vista Hermosa 3,000,Guatemala
|Guatemala
|Yes
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|El Salvador
|ELECTRONICA MEDICA DE EL SALVADOR
|[email protected]
|Residencial Villas de Utila, senda Afrodita, Block D#4, Santa Tecla, La Libertad.,-,San Salvador
|San Salvador
|Yes
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|Nicaragua
|Almacen e Industrias Rivas Opstaele S.A.
|[email protected]; [email protected]
|Frente a Policlínica Nicaraguense,,000,24-1,Managua
|Managua
|Yes
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|Nicaragua
|Rivas Opstaele S.A.
|Frente a Policlínica Nicaraguense, Bolonia , 24-1 ,Managua
|Managua
|Yes
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|Honduras
|BIO TEC SUMINISTROS MEDICOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
|[email protected]
|Col. Alamos, Calle Principal, Edif Apart # 6,.,San Pedro Sula
|San Pedro Sula
|Yes
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|Costa Rica
|ELVATRON S.A.
|[email protected]
|425M Norte de la sucursal de la CNF,10107,San Jose
|San Jose
|Yes
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|Costa Rica
|MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS S.A
|100M Este de la Escuela Roosevelt San Pedro De Montes De Oca Propiedad Esquinera Gris A Mano Derech,11501,San Jose
|San Jose
|Yes
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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
You are about to visit a Philips global content pageContinue
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