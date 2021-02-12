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Contactos de distribuidores de Philips

Como líder enfocado en la tecnología de la salud, nuestro objetivo es mejorar las vidas de 3000 millones de personas para el 2030. Para alcanzar este ambicioso objetivo, colaboramos con distribuidores exitosos a fin de ofrecer el mismo nivel de excelencia y satisfacción del cliente. En esta página, puede buscar los distribuidores de Philips de su región.

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Panama ELECTRONICA MEDICA S.A. [email protected] Calle 72#36,000,Panama City Panama City Yes
  • Hospital Patient Monitoring
  • Emergency Care
  • Emergency Care - Legacy
  • IGT Systems
  • IGT Devices
  • DXR
  • MR OEM
  • Imaging Informatics
  • Ultrasound
  • CT AMI
  • Clinical Informatics
  • Amb Monitoring & Diag
  • Radiology Informatics
Panama Endovascular Corp S.A. Calle 69 Este San Francisco Edif. Tristore Segundo Nivel,0,Panama Panama Yes
Panama MAXIA Inc Obarrio, Avenida Samuel Lewis y Calle 54 este Corregimiento de Bella Vista,07096,Panamá City Panamá City Yes
  • Imaging Informatics
Guatemala Electrónica Médica, S.A. [email protected] 15 Av. 05-50, Edificio Spazio oficina 207, Nivel 2 Zona 15 Colonia Vista Hermosa 3,000,Guatemala Guatemala Yes
  • CT AMI
  • Ultrasound
  • Hospital Patient Monitoring
  • Emergency Care
  • Emergency Care - Legacy
  • IGT Systems
  • IGT Devices
  • MR OEM
  • Imaging Informatics
  • Clinical Informatics
  • Amb Monitoring & Diag
  • Radiology Informatics
  • DXR
El Salvador ELECTRONICA MEDICA DE EL SALVADOR [email protected] Residencial Villas de Utila, senda Afrodita, Block D#4, Santa Tecla, La Libertad.,-,San Salvador San Salvador Yes
  • Hospital Patient Monitoring
  • Emergency Care
  • Emergency Care - Legacy
  • IGT Systems
  • IGT Devices
  • DXR
  • MR OEM
  • Imaging Informatics
  • Ultrasound
  • CT AMI
  • Clinical Informatics
  • Radiology Informatics
  • Amb Monitoring & Diag
Nicaragua Almacen e Industrias Rivas Opstaele S.A. [email protected]; [email protected] Frente a Policlínica Nicaraguense,,000,24-1,Managua Managua Yes
  • Clinical Informatics
  • Hospital Patient Monitoring
  • IGT Systems
  • IGT Devices
  • DXR
  • MR OEM
  • Imaging Informatics
  • Ultrasound
  • CT AMI
  • Emergency Care
  • Emergency Care - Legacy
  • Amb Monitoring & Diag
  • Radiology Informatics
Nicaragua Rivas Opstaele S.A. Frente a Policlínica Nicaraguense, Bolonia , 24-1 ,Managua Managua Yes
  • Imaging Informatics
  • Clinical Informatics
Honduras BIO TEC SUMINISTROS MEDICOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA [email protected] Col. Alamos, Calle Principal, Edif Apart # 6,.,San Pedro Sula San Pedro Sula Yes
  • Clinical Informatics
  • Hospital Patient Monitoring
  • Emergency Care - Legacy
  • Emergency Care
  • IGT Systems
  • IGT Devices
  • DXR
  • MR OEM
  • Imaging Informatics
  • Ultrasound
  • CT AMI
  • Amb Monitoring & Diag
  • Radiology Informatics
  • Clinical Integration & Insights
Costa Rica ELVATRON S.A. [email protected] 425M Norte de la sucursal de la CNF,10107,San Jose San Jose Yes
  • Clinical Informatics
  • IGT Systems
  • DXR
  • MR OEM
  • Ultrasound
  • Imaging Informatics
  • CT AMI
  • IGT Devices
  • Radiology Informatics
  • Hospital Patient Monitoring
Costa Rica MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS S.A 100M Este de la Escuela Roosevelt San Pedro De Montes De Oca Propiedad Esquinera Gris A Mano Derech,11501,San Jose San Jose Yes
  • Amb Monitoring & Diag
  • Hospital Patient Monitoring

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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