Incisive CT lo ayuda a superar algunos de los retos más apremiantes de su organización, ofrece inteligencia en cada paso, desde la adquisición hasta los resultados, y en todos los frentes: financiero, clínico y operativo. Como nunca antes, la eficiencia del operador y el diseño se unen para tomar decisiones acertadas de principio a fin con un programa de garantía sin precedentes¹.
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Nuestro programa de garantía Tube for Life¹ es un enfoque sin precedentes que puede ayudar a reducir los costos operativos en un estimado de $420 000². Creemos tanto en la fiabilidad del tubo vMRC que lo reemplazaremos si es necesario durante la vida útil del sistema¹, de acuerdo con las condiciones del programa.
Garantía Tube for Life
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Garantía Tube for Life
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Optimiza sus negocios
Optimiza sus negocios
¿Qué pasaría si ya no tuviera que preocuparse por los costos de los tubos en su presupuesto operativo diario? ¿Qué pasaría si supiera que su sistema de TC siempre tendrá la tecnología más avanzada y que se puede actualizar para que crezca con usted? Traemos nuevas formas de ayudarlo a mantenerse competitivo en su mercado, administrando los costos operativos mientras usted trabaja para optimizar la atención del paciente.
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Tecnología Maximizer
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Con la tecnología Maximizer, usted puede permanecer clínicamente avanzado, mientras maximiza su inversión en imagenología. Manténgase siempre actualizado y sea el primero en el mercado con innovaciones y evite las inversiones de capital repetidas a lo largo del ciclo de vida del sistema con un presupuesto operativo planificado.
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Consola OnPlan
Controlar el gantry al lado del paciente OnPlan
Minimice el tiempo que pasa lejos del paciente con los nuevos controles en el gantry al lado del paciente OnPlan. Realice las tareas directamente desde el escáner, como la configuración y los ajustes previos a la exploración. Permita la uniformidad entre los operadores y reduzca el tiempo en el que se obtienen los resultados en un 19%, con la inteligencia adaptativa en cada paso del examen³.
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Aporta previsibilidad a un mundo impredecible
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Diseñado para ser útil y fiable, Incisive CT le ofrece una predictibilidad reconfortante. Con un monitoreo proactivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Philips lo ayuda a resolver los problemas antes de que puedan afectar a sus operaciones diarias, mientras que los servicios remotos permiten una rápida resolución de los problemas sin necesidad de un servicio in situ.
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¹Philips define la vida útil del producto en 10 años. La disponibilidad de la garantía del tubo de por vida varía según el país. Póngase en contacto con su representante de ventas local de Philips para obtener más detalles.
²Los costos operativos reales para los clientes varían significativamente debido a que existen muchas variables (tales como la marca y el modelo de TC, el tamaño del hospital/centro de imágenes, la combinación de casos y el uso del sistema). Los ahorros potenciales identificados estiman que se evitará la compra de tubos de repuesto a lo largo de una vida útil de 10 años de un sistema de TC, sobre la base de un precio de venta promedio de 140 000 dólares por tubo de repuesto y una vida útil estimada de 3 años. No hay garantía de que todos los clientes logren este resultado.
³En función de un estudio realizado en el Grupo de Radiología Oz. Los resultados de los estudios de caso no son predictivos de los resultados en otros casos. Los resultados en otros casos pueden variar.
⁴Datos recopilados de todos los escáneres de la cartera de Philips con Remote Services
⁵La mejora de la calidad de imagen se define por las mejoras en la resolución espacial y en la reducción de ruido, según las medidas obtenidas en estudios con maniquís.
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