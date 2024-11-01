Educación y capacitación

Philips Healthcare Education puede ayudar a desbloquear el potencial completo de su personal, tecnología y organización a través de la capacitación en cuidados de la salud innovadora, significativa y basada en la evidencia. Nuestra variedad de cursos, programas y vías de aprendizaje relevantes a nivel clínico está diseñada para ayudar a mejorar la eficiencia operativa y a brindar un cuidado de los pacientes de alta calidad. A través de un ofrecimiento interesante e integral de oportunidades de aprendizaje de avanzada, podemos enseñarle al personal a utilizar mejor los productos, ayudar a capacitarlos en especialidades clínicas y brindar un desarrollo profesional no clínico. Todos nuestros cursos están diseñados para ayudar a mejorar la eficiencia operativa y la calidad del cuidado.