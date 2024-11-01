Educación y capacitación

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Philips Healthcare Education puede ayudar a desbloquear el potencial completo de su personal, tecnología y organización a través de la capacitación en cuidados de la salud innovadora, significativa y basada en la evidencia. Nuestra variedad de cursos, programas y vías de aprendizaje relevantes a nivel clínico está diseñada para ayudar a mejorar la eficiencia operativa y a brindar un cuidado de los pacientes de alta calidad.

 

A través de un ofrecimiento interesante e integral de oportunidades de aprendizaje de avanzada, podemos enseñarle al personal a utilizar mejor los productos, ayudar a capacitarlos en especialidades clínicas y brindar un desarrollo profesional no clínico. Todos nuestros cursos están diseñados para ayudar a mejorar la eficiencia operativa y la calidad del cuidado.

Nuestra variedad de soluciones, programas y cursos educativos

Conexión de aprendizaje

 

Nuestra experiencia de capacitación en línea, que incluye nuestro catálogo global integral, vías de aprendizaje y más.

 

 

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Soluciones de Aprendizaje Personalizadas

Programas de aprendizaje combinados, basados en las aptitudes que se ofrecen a través de una plataforma de aprendizaje innovadora.

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Simposios Clínicos Educativos en EE.UU.

Aproveche al máximo su inversión con los simposios clínicos educativos para ayudar a mejorar las capacidades y ofrecer un cuidado de calidad a los pacientes.

 

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Capacitación por áreas de interés clínico

Permita al personal clínico lograr un conocimiento profundo de los procedimientos clínicos, las mejores prácticas y las investigaciones más recientes.

 

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Capacitación por producto

Ayude al personal clínico y a los tecnólogos a dominar el uso de equipo médico y aplicaciones de software.

 

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Capacitación por profesión

Capacitación por producto, capacitación clínica y vías de aprendizaje a la medida de las necesidades de cada profesional.

 

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Vías de aprendizaje

Ofertas de cursos organizadas como vías de aprendizaje para ayudarlo a guiar su recorrido a lo largo de la capacitación.

 

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Capacitación sobre servicio técnico

Permita a los bioingenieros y a otros equipos en planta reparar y brindar soporte a los sistemas médicos de manera efectiva.

 

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