Delivering innovation that matters to you
Delivering innovation that matters to you
Gestión de las alarmas clínicas
Las soluciones de gestión de alarmas clínicas de Philips pueden ayudarle a gestionar las alarmas y reducir la fatiga por alarmas. Descubra cómo nuestras soluciones le ayudan a categorizar, distribuir y responder a las alarmas, prácticamente en cualquier lugar.
Click to learn more
Consultoría
Philips trabaja con usted para hacer realidad la transformación de la atención médica. Juntos, afrontaremos el desafío de brindar atención de calidad a un costo menor y una mejora en sus inversiones en un periodo de tiempo definido, mientras aumentamos la satisfacción del paciente y del personal.
Click to learn more
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.