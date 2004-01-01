Este innovador sistema de IRM de 1,5 T funciona con el magneto BlueSeal exclusivo de Philips para un funcionamiento sin helio. Además, incorpora una gran variedad de tecnologías basadas en IA² para simplificar y automatizar las tareas clínicas y operativas más complejas. De este modo, podrá centrarse en lo que más importa: sus pacientes. Esta solución revolucionaria está diseñada para ayudar a aumentar la productividad de la RM, agilizar los exámenes, permitir a los médicos clínicos tomar decisiones clínicas informadas y controlar los costos de las imágenes de RM.
Philips BlueSeal utiliza una nueva tecnología de microenfriamiento que solo requiere una cantidad insignificante (menos del 0,5 % del volumen actual¹) de helio líquido para el enfriamiento. Esta fracción de la cantidad habitual de helio líquido se coloca en el magneto durante la fabricación y luego se sella completamente. Como resultado, no se produce ninguna fuga de helio líquido⁵, ni de forma repentina durante una pérdida de campo ni de forma gradual.
Hacia operaciones de RM ininterrumpidas
Gracias a sus controladores digitales únicos y a la conectividad 24/7 de e-Alerts³, Philips BlueSeal destaca como el primer magneto impulsado por inteligencia adaptativa que admite un conjunto de funciones de servicio únicas denominadas EasySwitch. Las soluciones EasySwitch tienen como objetivo minimizar el tiempo de inactividad inesperado en caso de problemas operativos de RM.
Enfoque en los pacientes
SmartWorkflow reduce drásticamente el número de pasos necesarios para completar una exploración de RM - con una preparación guiada del paciente en menos de un minuto, detección del paciente sin contacto e inicio de las exploraciones rutinarias con un solo clic. En combinación con nuestras bobinas Breeze más ligeras, esto ayuda a reducir el tiempo de cambio de pacientes en un 30 %⁴ para que su departamento de RM cumpla con los plazos previstos. ¿El resultado? Exploraciones más cortas y una mejor experiencia de RM para su personal y sus pacientes.
Sin desorden, sin contacto con la piel
La gestión de los cables de las bobinas ya no es un problema gracias al ComfortPlus Mattress Partner del MR 5300. Las ranuras en forma de U que recorren los laterales crean un canal continuo que separa los cables de las bobinas de la piel del paciente. Las bobinas Breeze se combinan con el ComfortPlus Mattress Partner para mejorar la experiencia del paciente⁵.
Convierta las imágenes en respuestas
Compressed SENSE acelera las exploraciones de RM hasta en un 50 %⁷ sin prácticamente ninguna pérdida de calidad de imagen, lo que ayuda a acelerar el análisis de imágenes, aumentar la confianza en el diagnóstico y satisfacer las demandas de los médicos remitentes. Usted dedica menos tiempo a organizar y gestionar las exploraciones y más tiempo a atender a sus pacientes.
Philips para un soporte de por vida.
Aproveche las ventajas del servicio remoto, el mantenimiento predictivo con tecnología de IA², las actualizaciones frecuentes del sistema, el reemplazo perpetuo de bobinas y la financiación personalizada para mejorar el tiempo de actividad y gestionar su costo total de propiedad - durante toda la vida útil de su sistema.
Las mejores imágenes - diagnóstico fiable
Las imágenes de diagnóstico de alta calidad permiten realizar diagnósticos fiables. Los métodos de exploración del MR 5300 están diseñados para generar imágenes de una calidad excepcional. De este modo, dispondrá de la información y los conocimientos necesarios para ofrecer una atención de calidad constante que distinga a su centro de diagnóstico por imagen.
El escaneo es muy sencillo
Las bobinas y conectores Breeze pesan hasta un 75 % menos que las bobinas anteriores convencionales y, gracias a su versatilidad, pueden escanear una amplia gama de anatomías. En combinación con Smart Workflow, las bobinas Breeze permiten conectar y preparar rápidamente a los pacientes para la obtención de imágenes, lo que ayuda a reducir el tiempo de preparación de los pacientes para los exámenes rutinarios hasta en un 30 %⁴. Al mismo tiempo, las bobinas Breeze ofrecen imágenes de RM de calidad excepcional y una alta satisfacción de los pacientes.
Hacia operaciones de RM ininterrumpidas
Gracias a sus controladores digitales únicos y a la conectividad 24/7 de e-Alerts³, Philips BlueSeal destaca como el primer magneto impulsado por inteligencia adaptativa que admite un conjunto de funciones de servicio únicas denominadas EasySwitch. Las soluciones EasySwitch tienen como objetivo minimizar el tiempo de inactividad inesperado en caso de problemas operativos de RM.
Enfoque en los pacientes
SmartWorkflow reduce drásticamente el número de pasos necesarios para completar una exploración de RM - con una preparación guiada del paciente en menos de un minuto, detección del paciente sin contacto e inicio de las exploraciones rutinarias con un solo clic. En combinación con nuestras bobinas Breeze más ligeras, esto ayuda a reducir el tiempo de cambio de pacientes en un 30 %⁴ para que su departamento de RM cumpla con los plazos previstos. ¿El resultado? Exploraciones más cortas y una mejor experiencia de RM para su personal y sus pacientes.
Sin desorden, sin contacto con la piel
La gestión de los cables de las bobinas ya no es un problema gracias al ComfortPlus Mattress Partner del MR 5300. Las ranuras en forma de U que recorren los laterales crean un canal continuo que separa los cables de las bobinas de la piel del paciente. Las bobinas Breeze se combinan con el ComfortPlus Mattress Partner para mejorar la experiencia del paciente⁵.
Convierta las imágenes en respuestas
Compressed SENSE acelera las exploraciones de RM hasta en un 50 %⁷ sin prácticamente ninguna pérdida de calidad de imagen, lo que ayuda a acelerar el análisis de imágenes, aumentar la confianza en el diagnóstico y satisfacer las demandas de los médicos remitentes. Usted dedica menos tiempo a organizar y gestionar las exploraciones y más tiempo a atender a sus pacientes.
Philips para un soporte de por vida.
Aproveche las ventajas del servicio remoto, el mantenimiento predictivo con tecnología de IA², las actualizaciones frecuentes del sistema, el reemplazo perpetuo de bobinas y la financiación personalizada para mejorar el tiempo de actividad y gestionar su costo total de propiedad - durante toda la vida útil de su sistema.
Las mejores imágenes - diagnóstico fiable
Las imágenes de diagnóstico de alta calidad permiten realizar diagnósticos fiables. Los métodos de exploración del MR 5300 están diseñados para generar imágenes de una calidad excepcional. De este modo, dispondrá de la información y los conocimientos necesarios para ofrecer una atención de calidad constante que distinga a su centro de diagnóstico por imagen.
El escaneo es muy sencillo
Las bobinas y conectores Breeze pesan hasta un 75 % menos que las bobinas anteriores convencionales y, gracias a su versatilidad, pueden escanear una amplia gama de anatomías. En combinación con Smart Workflow, las bobinas Breeze permiten conectar y preparar rápidamente a los pacientes para la obtención de imágenes, lo que ayuda a reducir el tiempo de preparación de los pacientes para los exámenes rutinarios hasta en un 30 %⁴. Al mismo tiempo, las bobinas Breeze ofrecen imágenes de RM de calidad excepcional y una alta satisfacción de los pacientes.
Especificaciones
Sistema de magneto sellado
Sistema de magneto sellado
Fuerza de campo
1.5T
Diseño del diámetro interior
70 cm
Peso del magneto
2300 kg
Homogeneidad típica de V-RMS
≤ 1.1 ppm (a 45 cm DSV)
Tecnología de microenfriamiento
Sí
Campo de visión (FOV) máximo
55 cm
Tipo de controladores de magneto
Digital, IA
Tasa de evaporación criogénica
No aplicable, completamente sellado
Requisitos para los conductos de ventilación
No aplicable, completamente sellado
Gradientes omega
Gradientes omega
Amplitud máxima para cada eje
33 mT/m
Velocidad de respuesta máxima para cada eje
120 T/m/s
FlujoInteligente
FlujoInteligente
Configuración guiada del examen
Sí
Centrado automático del paciente
Sí
Activación respiratoria sin contacto
Sí
Inicio del examen en la sala
Sí
Implante ScanWise
Sí
Planificación y escaneo automatizados
Sí
Entrenamiento automatizado para pacientes
Sí
Postprocesamiento automatizado
Sí
Recepción RF dStream
Recepción RF dStream
Número de canales de recepción independientes
Canal independiente
Cadena de señal desde la interfaz Breeze hasta el reconstructor
Cadena de señal desde la interfaz Breeze hasta el reconstructor
100 % digital
Juego de bobinas de peso ultraligero
Flujo de trabajo Breeze
1. En comparación con el magneto Ingenia 1.5T ZBO.
2. Según la definición de IA del Grupo de Expertos de Alto Nivel de la UE.
3. Requiere de conectividad remota.
4. En comparación con el CoT entre exámenes rutinarios de cerebro, columna vertebral, cuerpo, corazón y MSK en Ingenia 1.5T / Ingenia Ambition 1.5T con dS Anterior y bobinas MSK dedicadas.
5. En comparación con el escaneo sin el colchón ComfortPlus, ComforTone y Compressed SENSE.
6. Incluso en el caso poco probable de que el magneto se desprenda, la cantidad insignificante de helio que se escaparía no afectaría de manera significativa al oxígeno dentro de la sala.
7. En comparación con las exploraciones de Philips sin Compressed SENSE.
