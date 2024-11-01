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    Signage Solutions Pantalla Q-Line

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    Llame la atención

    Informe y cautive con una pantalla Philips Q-Line Professional Ultra HD. Esta solución confiable puede estar en funcionamiento tan rápido como sea necesario.

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    Llame la atención

    Pantalla 18/7 de fácil configuración.

    • 50"
    • Retroiluminación LED directa
    • Ultra-HD
    CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos

    CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos

    Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

    FailOver garantiza que el contenido siempre se reproduzca

    FailOver garantiza que el contenido siempre se reproduzca

    Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones: no mostrarás nunca una pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y secundaria, a fin de garantizar que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal falla. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que lo que muestras nunca se detenga.

    Programe lo que quiera y cuando quiera con SmartPlayer

    Programe lo que quiera y cuando quiera con SmartPlayer

    Convierta su USB en un dispositivo de señalización digital realmente rentable. Simplemente guarde su contenido (video, audio o imágenes) en su USB y conéctelo a su pantalla. Cree su lista de reproducción y programe su contenido a través del menú en pantalla, y disfrute de sus propias listas de reproducción en cualquier momento y en cualquier lugar.

    Reproductor multimedia integrado. Programá contenidos de USB fácilmente

    Programá fácilmente contenidos para reproducir desde un dispositivo USB. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volverá al modo de espera cuando termine.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      125.7  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      49.5  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Tamaño del píxel
      0.372 x 0.372 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      400  cd/m²
      Colores de la pantalla
      1070 millones
      Relación de contraste (típica)
      4000:1
      Relación de contraste dinámico
      500.000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Filtro de peine 3D
      • Desentrelazado de 3D MA
      • Realce de contraste dinámico
      • Desentrelazado con compensación de movimiento
      • Escaneo progresivo
      Tecnología de panel
      VA
      Imagen clínica
      Ajuste preestablecido D-Image (compatibilidad con DICOM parte 14)

    • Conectividad

      Salida de audio
      Conector de 3,5 mm
      Entrada de video
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      Entrada de audio
      Conector de 3,5 mm
      Control externo
      • RJ45
      • Conector de 2,5 mm RS232C (entrada/salida)
      • Conector IR (entrada/salida) de 3,5 mm

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal
      • Vertical
      Matriz en mosaico
      Hasta 15 x 15
      Control del teclado
      • Bloqueable
      • Oculto
      Señal del control remoto
      Bloqueable
      Bucle transversal de señal
      • RS232
      • Bucle transversal IR
      Funciones de bajo consumo
      Potencia inteligente
      Red controlable
      • RS232
      • RJ45
      Inicio
      • Retardo de encendido
      • Estado de encendido
      • Arranque desde la fuente
      Ventana de inicio
      activar/desactivar el logotipo de Philips

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      100: 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      105  W
      Consumo (máx.)
      165 W
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,5 W
      Funciones de ahorro de energía
      Potencia inteligente
      Clase de etiqueta energética
      G

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos de computadora
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Formatos de video
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 720p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      1128,4  mm
      Peso del producto
      14.8  kg
      Altura establecida
      649,0  mm
      Profundidad establecida
      63,5  mm
      Ancho establecido (en pulgadas)
      44,43  pulgadas
      Altura establecida (pulgadas)
      25.55  pulgadas
      Montaje en pared
      400 mm x 400 mm, M6
      Profundidad establecida (en pulgadas)
      2.50  pulgadas
      Ancho del bisel
      14,9 mm (bisel uniforme)
      Peso del producto (libras)
      32.63  lb

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C
      Rango de humedad (funcionamiento) [RH]
      20 ~ 80 % RH (sin condensación)
      Rango de humedad (almacenamiento) [RH]
      5 ~ 95 % RH (sin condensación)

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de video USB
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      Imagen de reproducción USB
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      Audio de reproducción USB
      • AAC
      • WMA
      • HEAAC
      • MPEG

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable de alimentación de CA
      • Cable RS232
      • Control remoto
      • Baterías para control remoto
      • Guía de inicio rápido
      Accesorios incluidos
      • Cable del sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Cable RS232 en conexión tipo Daisy
      • Logotipo de Philips (x1)
      • Cubierta y tornillo USB (x2)
      Soporte
      BM05922 (opcional)

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Español
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Polaco
      • Ruso
      • Español
      • Turco
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Árabe
      • Japonés
      Garantía
      Garantía de 3 años
      Aprobaciones regulatorias
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, clase A
      • VCCI

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Cable de corriente alterna
    • Cable RS232
    • Control remoto
    • Baterías para control remoto
    • Guía de inicio rápido
    Badge-D2C

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