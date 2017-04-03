La instalación ahora es más sencilla gracias a EasyInstall

Las pantallas LED de Philips con la función EasyInstall están diseñadas para simplificar la instalación y el mantenimiento. Ya que cuentan con un gabinete delgado de 54", una compatibilidad con las resoluciones más utilizadas y un diseño uniforme, la instalación resulta muy rápida. Además, gracias a su ciclo de larga duración, el funcionamiento continuo está garantizado, incluso con las aplicaciones más exigentes.