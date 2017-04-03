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    Signage Solutions Pantalla LED

    55BDL9018L/00

    Sorprende a tu público

    Comparte tu mensaje con la pantalla LED de pared más impactante. Ya que cuenta con un diseño todo en uno y sencillo de implementar, un alto brillo y transiciones completamente continuas, estas pantallas LED funcionan tanto en implementaciones pequeñas como en implementaciones grandes.

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    Signage Solutions Pantalla LED

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    Sorprende a tu público

    con pantallas LED sin marcos y gran tamaño

    • 55"
    • LED con visualización directa
    SmartPower para ahorrar energía

    SmartPower para ahorrar energía

    La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.

    Diseñada para utilizar todos los días y a toda hora, y para obtener la mayor precisión

    Los negocios nunca duermen, por eso nuestras pantallas de señalización se diseñaron para utilizarse todos los días y a toda hora, con el fin de obtener la mayor precisión en entornos críticos. Utilizamos componentes de calidad superior para garantizar un mayor nivel de calidad, por lo que puedes confiar en que esta gama de modelos te ofrecerá una confiabilidad total.

    Frecuencia de actualización ultraalta

    Con una frecuencia de actualización ultraalta, las pantallas LED de Philips exhiben el contenido de forma más limpia y suavizada. Esto garantiza que incluso las emisiones en vivo de eventos o partidos se vean extremadamente suavizadas y casi no tengan parpadeos gracias a una visualización sin interrupciones en la pantalla.

    LED TrueBlack para mayor contraste y colores más distintivos

    Gracias a la tecnología líder de la industria, las pantallas LED TrueBlack de Philips brindan un contraste superior y profundos niveles de negro. Esto implica más uniformidad de los colores y un mayor “realce” de estos en la pantalla.

    La instalación ahora es más sencilla gracias a EasyInstall

    Las pantallas LED de Philips con la función EasyInstall están diseñadas para simplificar la instalación y el mantenimiento. Ya que cuentan con un gabinete delgado de 54", una compatibilidad con las resoluciones más utilizadas y un diseño uniforme, la instalación resulta muy rápida. Además, gracias a su ciclo de larga duración, el funcionamiento continuo está garantizado, incluso con las aplicaciones más exigentes.

    Cuenta con unas paredes de video totalmente perfectas y sin marcos

    Optimizadas para una exposición máxima, las pantallas LED para paredes de video ZeroBezel brindan una solución de primer nivel. Con transiciones completamente perfectas entre las pantallas LED, la escalabilidad resulta sencilla y podrás actualizar fácilmente a la resolución Full HD.

    Conexión HDMI en cadena

    Crea una pared de video digital con una conexión HDMI en cadena. Solo conecta el puerto de salida HDMI a una entrada HDMI de otra pantalla para generar la mejor experiencia de pared de video que existe.

    Se incluye un controlador de video integrado

    Mediante el controlador de video integrado, no es necesario contar con un control de video LED adicional.

    Desarrollada para sala de control y actividad de emisión

    Las pantallas LED de Philips están diseñadas especialmente para salas de control y actividades de emisión.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      137.7  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      54.2  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      • 640 x 360
      • 1920 x 1080 (3 x 3)
      Tamaño del píxel
      1.8 mm
      Brillo
      1000 cd/m2 (800 cd/m2 calibrado)  nit
      Discrepancia de brillo
      <2%
      Brillo y saturación calibrados
      Y
      Gama de colores (típica)
      Ancha
      Relación de contraste (típica)
      >6000:1
      Ángulo de visión (horizontal)
      160  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      140  grado
      Mejora de la imagen
      Pantalla con amplia gama de colores
      Frecuencia de actualización (V)
      5100 Hz
      Precisión de detalle de saturación
      0,003
      Negro entre los LED
      Tecnología de sombreado MicroGrid

    • Conectividad

      Entrada de video
      HDMI (x2) (bloqueable)
      Salida de video
      HDMI (x2) (bloqueable)
      Control externo
      RJ45

    • Comodidad

      Ubicación
      Horizontal (24/7)
      Bucle transversal de señal
      Conexión HDMI en cadena (hasta FHD)
      Facilidad de instalación
      Manijas de transporte
      Bucle intermedio de control de red
      RJ45/RJ25
      Bucle intermedio de energía
      Para entornos de 230 V: hasta 6 piezas; para entornos de 110 V: hasta 3 piezas

    • Potencia eléctrica

      Consumo (modo encendido)
      128 W {380 W máx.}

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      1200  mm
      Peso del producto
      27,1  kg
      Altura establecida
      675  mm
      Profundidad establecida
      99  mm
      Ancho del bisel
      0.0 mm
      Montaje en esquinas
      1165 x 650 mm (4 x M6)

    • Condiciones de funcionamiento

      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      0 ~ 40  °C
      Humedad relativa
      20 ~ 80  %
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C
      Vida útil del LED
      > 120,000 horas

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • 3 bloques de ajuste horizontal
      • 3 bloques de ajuste vertical
      • cable corto de conexión HDMI en cadena
      • cable corto de alimentación para conexión en cadena
      • cable corto de conexión RJ25 en cadena
      Accesorios opcionales
      • Cable largo de conexión HDMI en cadena
      • Cable largo de alimentación para conexión en cadena
      • Cable largo de conexión RJ25 en cadena
      • Cable de conector de alimentación
      • Módulo LED de repuesto

    • Varios

      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobaciones regulatorias
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC, Clase A

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Accesorios opcionales: Cable largo de conexión HDMI en cadena
    • Accesorios opcionales: Cable largo de alimentación para conexión en cadena
    • Accesorios opcionales: Cable largo de conexión RJ25 en cadena
    • Accesorios opcionales: Cable de conector de alimentación
    • Accesorios opcionales: Módulo LED de repuesto
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