Comparte tu mensaje con la pantalla LED de pared más impactante. Ya que cuenta con un diseño todo en uno y sencillo de implementar, un alto brillo y transiciones completamente continuas, estas pantallas LED funcionan tanto en implementaciones pequeñas como en implementaciones grandes.
Este producto reúne las condiciones para la reducción de IVA
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.
Diseñada para utilizar todos los días y a toda hora, y para obtener la mayor precisión
Los negocios nunca duermen, por eso nuestras pantallas de señalización se diseñaron para utilizarse todos los días y a toda hora, con el fin de obtener la mayor precisión en entornos críticos. Utilizamos componentes de calidad superior para garantizar un mayor nivel de calidad, por lo que puedes confiar en que esta gama de modelos te ofrecerá una confiabilidad total.
Frecuencia de actualización ultraalta
Con una frecuencia de actualización ultraalta, las pantallas LED de Philips exhiben el contenido de forma más limpia y suavizada. Esto garantiza que incluso las emisiones en vivo de eventos o partidos se vean extremadamente suavizadas y casi no tengan parpadeos gracias a una visualización sin interrupciones en la pantalla.
LED TrueBlack para mayor contraste y colores más distintivos
Gracias a la tecnología líder de la industria, las pantallas LED TrueBlack de Philips brindan un contraste superior y profundos niveles de negro. Esto implica más uniformidad de los colores y un mayor “realce” de estos en la pantalla.
La instalación ahora es más sencilla gracias a EasyInstall
Las pantallas LED de Philips con la función EasyInstall están diseñadas para simplificar la instalación y el mantenimiento. Ya que cuentan con un gabinete delgado de 54", una compatibilidad con las resoluciones más utilizadas y un diseño uniforme, la instalación resulta muy rápida. Además, gracias a su ciclo de larga duración, el funcionamiento continuo está garantizado, incluso con las aplicaciones más exigentes.
Cuenta con unas paredes de video totalmente perfectas y sin marcos
Optimizadas para una exposición máxima, las pantallas LED para paredes de video ZeroBezel brindan una solución de primer nivel. Con transiciones completamente perfectas entre las pantallas LED, la escalabilidad resulta sencilla y podrás actualizar fácilmente a la resolución Full HD.
Conexión HDMI en cadena
Crea una pared de video digital con una conexión HDMI en cadena. Solo conecta el puerto de salida HDMI a una entrada HDMI de otra pantalla para generar la mejor experiencia de pared de video que existe.
Se incluye un controlador de video integrado
Mediante el controlador de video integrado, no es necesario contar con un control de video LED adicional.
Desarrollada para sala de control y actividad de emisión
Las pantallas LED de Philips están diseñadas especialmente para salas de control y actividades de emisión.
Especificaciones técnicas
Imagen/pantalla
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
137.7
cm
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
54.2
pulgadas
Relación de aspecto
16:9
Resolución de pantalla
640 x 360
1920 x 1080 (3 x 3)
Tamaño del píxel
1.8 mm
Brillo
1000 cd/m2 (800 cd/m2 calibrado)
nit
Discrepancia de brillo
<2%
Brillo y saturación calibrados
Y
Gama de colores (típica)
Ancha
Relación de contraste (típica)
>6000:1
Ángulo de visión (horizontal)
160
grado
Ángulo de visión (vertical)
140
grado
Mejora de la imagen
Pantalla con amplia gama de colores
Frecuencia de actualización (V)
5100 Hz
Precisión de detalle de saturación
0,003
Negro entre los LED
Tecnología de sombreado MicroGrid
Conectividad
Entrada de video
HDMI (x2) (bloqueable)
Salida de video
HDMI (x2) (bloqueable)
Control externo
RJ45
Comodidad
Ubicación
Horizontal (24/7)
Bucle transversal de señal
Conexión HDMI en cadena (hasta FHD)
Facilidad de instalación
Manijas de transporte
Bucle intermedio de control de red
RJ45/RJ25
Bucle intermedio de energía
Para entornos de 230 V: hasta 6 piezas; para entornos de 110 V: hasta 3 piezas
Potencia eléctrica
Consumo (modo encendido)
128 W {380 W máx.}
Dimensiones
Ancho establecido
1200
mm
Peso del producto
27,1
kg
Altura establecida
675
mm
Profundidad establecida
99
mm
Ancho del bisel
0.0 mm
Montaje en esquinas
1165 x 650 mm (4 x M6)
Condiciones de funcionamiento
Margen de temperaturas (funcionamiento)
0 ~ 40
°C
Humedad relativa
20 ~ 80
%
Margen de temperaturas (almacenamiento)
-20 ~ 60
°C
Vida útil del LED
> 120,000 horas
Accesorios
Accesorios incluidos
3 bloques de ajuste horizontal
3 bloques de ajuste vertical
cable corto de conexión HDMI en cadena
cable corto de alimentación para conexión en cadena
cable corto de conexión RJ25 en cadena
Accesorios opcionales
Cable largo de conexión HDMI en cadena
Cable largo de alimentación para conexión en cadena
Cable largo de conexión RJ25 en cadena
Cable de conector de alimentación
Módulo LED de repuesto
Varios
Garantía
3 años de garantía
Aprobaciones regulatorias
CE
UL/cUL
CB
FCC, Clase A
Contenido de la caja
Otros elementos de la caja
Accesorios opcionales: Cable largo de conexión HDMI en cadena
Accesorios opcionales: Cable largo de alimentación para conexión en cadena
Accesorios opcionales: Cable largo de conexión RJ25 en cadena
Accesorios opcionales: Cable de conector de alimentación