Coloque el protector para la piel sensible en la cuchilla del aparato, ejerciendo una ligera presión hasta que encaje en su sitio. Aféitese con el protector para la piel acoplado, estirándose la piel con los dedos de la mano libre para conseguir un mayor apurado con la OneBlade y reducir al mínimo el riesgo de rasguños y cortes. Cuando haya terminado de afeitarse, retire el accesorio del aparato y limpie tanto el protector como la OneBlade.

El protector para la piel sensible permite un afeitado más apurado a la vez que protege de los rasguños y los cortes. Asegúrese siempre de utilizar el protector para la piel sensible al afeitarse zonas íntimas y otras áreas delicadas, como las axilas.Para utilizar el protector para la piel sensible con su OneBlade, siga las instrucciones que se indican a continuación: