Antes de cortarse el pelo, asegúrese de que dispone del equipo adecuado. Necesitará un cortapelos Philips o un producto multifunción con cortapelos, un espejo y una capa o una toalla para cubrir el cuello y los hombros durante el corte. Además, deje los productos para el pelo y la aspiradora cerca para facilitar el corte del pelo y la posterior limpieza. El pelo mojado es más difícil de cortar, ya que tiende a pegarse a la piel y puede que el dispositivo no lo atrape. Por lo tanto, le aconsejamos que se corte el pelo cuando esté completamente seco. Péinelo en su dirección de crecimiento natural. Si está cortando el pelo a otra persona, asegúrese de que su cabeza está al mismo nivel que su pecho. De esta forma, podrá acceder fácilmente a todas las partes de la cabeza. Nota: Los barberos están diseñados para recortar solo el vello de la barba. No recomendamos utilizarlos en otras partes del cuerpo como la cabeza. Esto se debe a que no obtendrá los resultados deseados y también a que podría causar daños en la piel.

Instrucciones de uso

1. Coloque el peine-guía deseado en el mango del cortapelos. Si los accesorios no se colocan correctamente, puede que el cortapelos no funcione o los resultados no sean los deseados.



2. Ajuste la posición de longitud deseada. Para ello, gire la rueda de posición de longitud o coloque el peine-guía de fácil montaje correcto. Comience a cortar el pelo con una posición de longitud superior para familiarizarse con el dispositivo y reduzca la posición de longitud gradualmente hasta alcanzar el resultado deseado.



3. Encienda el dispositivo.



4. Mueva el aparato de forma suave y constante, ejerciendo una ligera presión en dirección contraria a la del crecimiento del pelo. Asegúrese de que la parte plana del peine-guía esté en contacto con el cuero cabelludo para conseguir un resultado uniforme.



5. No presione demasiado el cortapelos contra el cuero cabelludo o la piel, ya que podría cambiar accidentalmente el ajuste, obteniendo como resultado un corte irregular.



Utilice el cortapelos sin el peine-guía para recortar el pelo al máximo (0,5 mm) o para perfilar la línea del cuello y las patillas. Tenga cuidado al recortar sin peine-guía, ya que la unidad de corte elimina todo el pelo que se encuentra.



6. El pelo se puede acumular en la cámara de recogida del pelo y en el peine-guía. Límpielos entre usos. Una vez que termine, apague y limpie el aparato. Le aconsejamos que limpie el aparato después de cada uso.