Descontinuado
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Moldes coloridos y alegres
Cocina versátil
Siempre hay una excusa para tener muffins. Ya sea que se acerca un cumpleaños o que solo quiera sorprender a sus amigos o familiares con un pequeño y sabroso bocadillo. Pero no se olvide, ¡tener muffins o cupcakes de postre está permitido!
¿Tiene ganas de preparar muffins o cupcakes? ¡No importa! Puede hornear ambos al mismo tiempo. ¿Desea probar otras recetas con diferentes ingredientes? ¡Pruebe cualquiera de sus ingredientes favoritos y descubra la alegría de estos cinco bocadillos de tamaño perfecto!
Puede colocar estos moldes para muffins de la Airfryer en el lavavajillas de forma segura, lo que los hace aún más fáciles de reutilizar.
Opiniones