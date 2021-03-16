Descontinuado
Recorta, modela y afeita
Para cualquier longitud de vello
2 peines recortadores extraíbles
Recargable, uso en seco y en húmedo
Diseñado para el estilo facial y el grooming, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la cuchilla que se mueve a 200 veces por segundo, es eficaz incluso en los vellos más largos.
Recorta tu barba con una alta precisión usando uno de los 2 peines recortadores para barba incluidos. 1 mm para una barba incipiente y 2 mm para una barba media.
Obtén resultados precisos en segundos con la cuchilla de doble filo, que te permite ver cada vello que cortas.
Premios
4.4
de 5
1400
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Gb.2
16/03/2021
Central América
Me gusta
Es una afeitadora que no te jala los bello y no errita. Es espectacular la recomendaría 100%.
Ventajas
Excelente
Contras
Ninguna en este momento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Leninsuco
31/01/2020
Central América
Máquina excelente
El equipo es cómodo para cortar y moldear la barba
Ventajas
Excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Cesc18
02/10/2019
Central América
Excelente
De fácil uso y excelente producto, se siente muy suabe y no hala los bellos, teniendo en cuenta que hago mucha reacción a la afeitada. Me parace un maravilloso producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP2521/10 OneBlade
Cada cuchilla dura hasta 4 meses para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados completos a la semana. Los resultados reales pueden variar.