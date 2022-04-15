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OneBlade

Descontinuado

Asistencia técnica

OneBlade

QP2510/10

OneBlade

Descontinuado

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Manuales y documentación

Manual del usuario

  • PDF archivo, 1.4 MB
  • 15 April 2022

Declaración de conformidad de la UE - English (US)

  • PDF archivo, 656.5 kB
  • 13 April 2022

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

    • OneBlade

    OneBlade
    Cuchilla de repuesto

    QP210/50
    • Recorta, perfila y afeita
    • Una original
    • Se adapta a todas los mangos OneBlade
    • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

Solución de problemas