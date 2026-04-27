Recorta, perfila y afeita
Cuchilla original
Peine recortador para barba ajustables 5 en 1
Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.
Recorte su barba incipiente a la longitud precisa con uno de los 3 peines para barba incipientes incluidos. De 1 mm para un recorte matutino, de 3 mm para un recorte ajustado y de 5 mm para una barba larga.
Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!
4.3
de 5
210
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
MaxVFR68
27/04/2026
España
Comprador verificado
OneBlade 360 QP2824/31 Face + Body
Muy cómodo corta en seco y mojado muy bien, no irrita la piel. Satisfecho de la compra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2824/31 Face + Body
Date of Use 2026-03-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2824/31 Face + Body
Date of Use 2026-03-15
Breo
23/07/2025
España
Comprador verificado
Excelente
Va muy bien para el cuerpo, muy contento con lo bien que afeita. Cómoda, ergonómica y buena duración de batería.
Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2824/31 Face + Body
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joe533
22/04/2025
España
Comprador verificado
Buen producto y novedoso.
Por fin un cortadora de pelo o depiladora que cuando aprendes a usarla puedes llegar a utilizarla para la mayoría del cuerpo, sin riesgo a lesionarse y utilizando los cabezales adecuados si son necesarios. Muy efectiva y fiable.
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/30 Face + Body
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/30 Face + Body
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.