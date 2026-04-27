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OneBladeFace + Body

QP2824/10

4.3
| (210) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Olvídese de tener que seguir múltiples pasos y utilizar muchas herramientas. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios

Diseñada para cortar el vello, no la piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Recorta, perfila y afeita

  • Cuchilla original

  • Peine recortador para barba ajustables 5 en 1

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.

3 peines-guía recortadores desmontables para barba incipiente (1, 3 y 5 mm)

3 peines-guía recortadores desmontables para barba incipiente (1, 3 y 5 mm)

Recorte su barba incipiente a la longitud precisa con uno de los 3 peines para barba incipientes incluidos. De 1 mm para un recorte matutino, de 3 mm para un recorte ajustado y de 5 mm para una barba larga.

Perfile

Perfile

Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines
    • OneBlade

    OneBlade
    Cuchilla de repuesto

    QP220/51
    • Recorta, perfila y afeita
    • Dos originales
    • Se ajusta a todos los mangos OneBlade
    • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca
    • OneBlade

    OneBlade
    Cuchilla de repuesto

    QP630/51
    • Recorta, perfila y afeita
    • 3 cuchillas para cuerpo originales y 1 kit para cuerpo
    • Se adapta a todos los mangos OneBlade
    • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

210

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

27/04/2026

España

España

Comprador verificado

OneBlade 360 QP2824/31 Face + Body

Muy cómodo corta en seco y mojado muy bien, no irrita la piel. Satisfecho de la compra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2824/31 Face + Body

Date of Use 2026-03-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2824/31 Face + Body

Date of Use 2026-03-15

23/07/2025

España

España

Comprador verificado

Excelente

Va muy bien para el cuerpo, muy contento con lo bien que afeita. Cómoda, ergonómica y buena duración de batería.

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2824/31 Face + Body

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2824/31 Face + Body

22/04/2025

España

España

Comprador verificado

Buen producto y novedoso.

Por fin un cortadora de pelo o depiladora que cuando aprendes a usarla puedes llegar a utilizarla para la mayoría del cuerpo, sin riesgo a lesionarse y utilizando los cabezales adecuados si son necesarios. Muy efectiva y fiable.

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2824/30 Face + Body

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Avisos legales

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.